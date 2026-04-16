Quel giro di cocaina che porta alla periferia di Locarno: arrestato un 47enne italiano

Una base di spaccio di droga defilata, nel tranquillo villaggio alla periferia di Locarno. Seguendo le tracce investigative, la Polizia cantonale è arrivata a identificare come sospettato un 47enne cittadino italiano che vive nel Locarnese, arrestato nella giornata di lunedì 13 aprile (foto generica e d’archivio).

L’uomo è finito in manette a Solduno: la perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 48 grammi di cocaina, ma è sospettato di avere importato in auto alcuni etti di polvere bianca.

I reati ipotizzati nei suoi confronti – comunicano Cantonale e Ministero Pubblica – sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro.

L’indagine, che ha già portato all’arresto di due persone, è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Nei mesi scorsi un’importante indagine – coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari – aveva portato a diversi arresti anche nel Luganese, partendo da un tentato omicidio nell’autunno 2025.