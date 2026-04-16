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Canton Ticino

Quel giro di cocaina che porta alla periferia di Locarno: arrestato un 47enne italiano

L'uomo è finito in manette nel tranquillo quartiere di Solduno: la perquisizione del suo appartamento ha fatto trovare 48 grammi, ma è sospettato di avere importato in auto alcuni etti di polvere bianca

solduno

Una base di spaccio di droga defilata, nel tranquillo villaggio alla periferia di Locarno. Seguendo le tracce investigative, la Polizia cantonale è arrivata a identificare come sospettato un 47enne cittadino italiano che vive nel Locarnese, arrestato nella giornata di lunedì 13 aprile (foto generica e d’archivio).

L’uomo è finito in manette a Solduno: la perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 48 grammi di cocaina, ma è sospettato di avere importato in auto alcuni etti di polvere bianca.

I reati ipotizzati nei suoi confronti – comunicano Cantonale e Ministero Pubblica –  sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro.

L’indagine, che ha già portato all’arresto di due persone, è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Nei mesi scorsi un’importante indagine – coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari – aveva portato a diversi arresti anche nel Luganese, partendo da un tentato omicidio nell’autunno 2025.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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