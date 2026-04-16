Quel giro di cocaina che porta alla periferia di Locarno: arrestato un 47enne italiano
L'uomo è finito in manette nel tranquillo quartiere di Solduno: la perquisizione del suo appartamento ha fatto trovare 48 grammi, ma è sospettato di avere importato in auto alcuni etti di polvere bianca
Una base di spaccio di droga defilata, nel tranquillo villaggio alla periferia di Locarno. Seguendo le tracce investigative, la Polizia cantonale è arrivata a identificare come sospettato un 47enne cittadino italiano che vive nel Locarnese, arrestato nella giornata di lunedì 13 aprile (foto generica e d’archivio).
L’uomo è finito in manette a Solduno: la perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 48 grammi di cocaina, ma è sospettato di avere importato in auto alcuni etti di polvere bianca.
I reati ipotizzati nei suoi confronti – comunicano Cantonale e Ministero Pubblica – sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro.
L’indagine, che ha già portato all’arresto di due persone, è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Nei mesi scorsi un’importante indagine – coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari – aveva portato a diversi arresti anche nel Luganese, partendo da un tentato omicidio nell’autunno 2025.
Quella traccia di sangue e cocaina da seguire: un nuovo arresto a Lugano
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.