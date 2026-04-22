Quindici iscritti ma si presentano solo in quattro al concorso dell’ASST Valle Olona per i pediatri

Cinque posti a bando, quindici candidati ammessi, undici assenti il giorno delle prove. Il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in Pediatria bandito dall’ASST Valle Olona si è concluso con un risultato che conferma la profonda crisi che attraversa la specialità pediatrica.

Il 10 marzo 2026 si sono presentati soltanto quattro dei candidati iscritti, tutti specializzandi, che hanno sostenuto e superato le prove. L’ assunzione dei vincitori, quindi, è a tempo determinato e subordinata al conseguimento del titolo per diventare indeterminato.

Un reparto sotto pressione

Il concorso nasceva in un contesto già segnato. L’ASST Valle Olona negli anni ha progressivamente centralizzato l’attività di ricovero pediatrica nel presidio di Busto Arsizio, dopo la chiusura dei reparti di degenza di Saronno e di Gallarate. Nel novembre scorso l’azienda aveva pubblicato un bando per cercare specialisti in libera professione per coprire 61 turni mensili: 44 da 12 ore ciascuno per Gallarate e 17 per Busto Arsizio.

A gennaio il sindacato FIALS Laghi e Ovest Milanese aveva deciso di rendere pubblica anche la difficile situazione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari della Pediatria di Busto Arsizio, con una condizione organizzativa non più sostenibile. Il segretario Santo Salvatore non aveva usato mezzi termini: “Qui si parla della salute di bambini ricoverati e della sicurezza delle cure, oltre che delle condizioni di lavoro di professionisti che continuano a garantire assistenza in un contesto organizzativo fortemente carente.”

La replica dell’azienda

L‘ASST Valle Olona aveva risposto spiegando di aver “strutturato l’assistenza pediatrica sulla base di modelli organizzativi formalmente riconosciuti, nel rispetto della normativa vigente e degli standard regionali in materia di dotazioni di personale infermieristico e di supporto” e aveva invitato il sindacato a evitare “rappresentazioni parziali e fuorvianti che rischiano di generare solo allarmismi non giustificati”.