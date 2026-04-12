“Radicati nel futuro”: il Pd di Somma presenta i suoi candidati. C’è anche Bellaria

Il Partito Democratico ha svelato la lista dei candidati che comporranno la squadra a sostegno di Stefano Aliprandini nella corsa verso le elezioni amministrative di Somma Lombardo.

Nella serata di venerdì 10 aprile, la sala polivalente di via Marconi ha accolto la presentazione ufficiale della lista del Pd guidata dal segretario del Circolo cittadino, Xhuljano Banaj, che ha introdotto e svelato i candidati del gruppo riunito sotto il motto «Radicati nel futuro».

L’appuntamento ha visto anche la partecipazione della Segretaria Provinciale Alice Bernardoni, intervenuta per testimoniare il supporto della struttura varesina del partito.

La figura centrale della serata, accanto a quella di Aliprandini, è stata quella di Stefano Bellaria: il sindaco uscente, dopo undici anni alla guida della città, ha scelto di correre nuovamente come candidato consigliere nelle fila dei dem. «Voglio ringraziarlo non solo per il lavoro straordinario di questi undici anni, ma per aver scelto di continuare a mettere la sua esperienza a disposizione del Partito Democratico e della città, correndo al nostro fianco» ha dichiarato Banaj, che vede nella la presenza di Bellaria il simbolo di una radice solida su cui innestare le nuove proposte.

La squadra nasce per leggere i mutamenti del presente e fornire risposte per i prossimi anni. «Essere Radicati significa non dimenticare da dove veniamo, rivendicare i nostri valori e il lavoro fatto per questa città» ha sottolineato il segretario, prima di passare la parola ad Aliprandini per l’illustrazione dei dettagli programmatici.

A margine della presentazione, nelle ore tra l’indomani della presentazione della lista e la conferenza stampa del centrodestra, Banaj ha espresso un parere sulla candidatura di Pezzotta sottolineando la differenza di percorso tra le due coalizioni. Pur definendo l’avversario «sicuramente una brava persona e stimata nella comunità», il segretario dem ha rimarcato come, a poco più di un mese dal voto, permangano incertezze sulla visione della città dall’altra parte dello schieramento. «A 42 giorni dal voto e a 13 dalla presentazione delle liste posso dire che da una parte c’è una coalizione solida, presentata alla cittadinanza il 27 marzo con un candidato sindaco Stefano Aliprandini e con un programma anch’esso presentato, dall’altra parte non si sa ancora cosa vogliono fare e quale sia la loro idea di città». Secondo Banaj, la differenza principale sta nella modalità scelta del candidato: il centrosinistra è passato per la valutazione della coalizione dopo delle primarie (in lista anche lo sfidante di Aliprandini, Sandro Criseo e l’assessora Calò, ndr.), mentre per il centrodestra la quadra sarebbe stata trovata all’ultimo a livello provinciale e regionale per evitare divisioni, ipotesi che pareva concreta quando mancavano pochi giorni alla deadline: «Su Somma non hanno deciso i sommesi, bensì è stato deciso altrove».

I nomi che compongono la lista del Partito Democratico sono Xhuljano Banaj, Stefano Bellaria, Loredana Bonelli, Francesco Calò, Manolo Casagrande, Pier Giorgio Maria Colombo, Sandro Criseo, Fabio Daddozio, Ermanno Magnoli, Marta Melato, Maria Ornella Mesiano, Giacomo Pedrinazzi, Marisa Pedroni, Angela Pellegrino, Mariarosa Giulia Piazza e Ronny Francisco Zea Cedeno.

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