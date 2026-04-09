Raffica di furti alle scuole di Solbiate Arno: rubati computer ma anche scarpe da ginnastica
I ladri, nei diversi "passaggi", hanno portato via le dotazioni della scuola ma anche le proprietà di singoli alunni, docenti e collaboratori scolastici. L'appello del dirigente: "Sorvegliamo insieme"
Non è piacevole entrare a scuola, la mattina, e scoprire di essere stati vittima di furto. Specialmente se la scena si ripete con inaccettabile frequenza.
È quello che sta capitando al personale e agli alunni della scuola secondaria di primo grado “E. Galvaligi” di Solbiate Arno, che ultimamente è stata oggetto di ripetuti episodi di furto.
I malviventi hanno sottratto non solo dotazioni tecnologiche fondamentali per la didattica, come i computer d’istituto, ma anche oggetti personali del personale ATA e degli alunni. Dunque, oltre al danno economico legato alla sottrazione di dispositivi elettronici e al disagio che la loro mancanza comporta, desta particolare amarezza il furto di effetti personali custoditi negli armadietti dagli studenti, inclusi capi di abbigliamento e scarpe per l’educazione fisica. Un gesto che viola l’intimità di un luogo dedicato alla crescita e alla formazione dei giovani.
Il dirigente scolastico, Francesco Maieron, è già al lavoro per garantire il ripristino della normalità. È attivo un confronto costante con le amministrazioni comunali del consorzio cui l’istituto fa riferimento — Carnago, Solbiate Arno e Oggiona con Santo Stefano — per coordinare l’acquisto delle dotazioni scolastiche sottratte, mentre, sul fronte delle indagini, il dirigente conferma il pieno supporto dell’Arma dei Carabinieri, con i quali è in stretto contatto per monitorare la situazione e individuare i responsabili.
Ma è anche alla cittadinanza che il dirigente Maieron intende rivolgere un appello: «Chiedo a tutti i cittadini la massima sorveglianza e collaborazione. Segnalate tempestivamente alle autorità ogni movimento sospetto nei pressi del plesso scolastico. Dobbiamo fare fronte comune per tutelare un bene collettivo come la scuola».
Il dirigente ha inoltre espresso una forte raccomandazione riguardante il mercato dell’usato: «Invito caldamente la popolazione a prestare la massima attenzione nell’acquisto di computer usati da canali non ufficiali o privati. Ricordo che l’acquisto di merce di provenienza furtiva costituisce il reato di ricettazione. Aiutateci a isolare i responsabili evitando di alimentare questo mercato illegale».
Occhi e orecchie bene aperte, dunque, perché l’unione fa la forza: «I malintenzionati devono sapere che tutta la comunità è pronta a fare la propria parte per individuare e punire i responsabili» avverte Maieron.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.