Raffica di telefonate sospette in Valcuvia agli anziani: tornano i finti allarmi sui nipoti
Nel weekend numerose segnalazioni che sono giunte anche ai carabinieri: nessuna truffa andata a segno, ma cresce l’allerta per i tentativi di raggiro
Un fine settimana segnato da numerose telefonate sospette in Valcuvia, dove diversi anziani hanno ricevuto chiamate da finti carabinieri o presunti operatori che segnalavano problemi urgenti a figli o nipoti.
Un fenomeno che da tempo non si registrava con questa intensità nella zona, ma che negli ultimi giorni è tornato a preoccupare. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non si sono verificati casi di truffe andate a segno: si è trattato infatti solo di telefonate, senza che i malintenzionati riuscissero a ottenere denaro o altri beni. Le segnalazioni riguardano sopratuto la zona di Cuvio e Vergobbio (frazione di Cuveglio)
Il copione è quello già noto: una chiamata improvvisa, spesso con toni allarmati, in cui viene raccontato un incidente o un problema giudiziario che coinvolgerebbe un familiare stretto, chiedendo poi denaro o oggetti di valore per risolvere la situazione.
I carabinieri invitano alla massima prudenza, ricordando che nessuna forza dell’ordine chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi legali. In caso di dubbi, è fondamentale interrompere la chiamata e contattare direttamente il numero di emergenza o un familiare.
L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi per le persone anziane, spesso prese di mira da questi tentativi di raggiro che fanno leva sull’emotività e sulla preoccupazione per i propri cari. Anche se questa volta non si sono registrate conseguenze, resta alta la necessità di informare e proteggere le fasce più fragili della popolazione.
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