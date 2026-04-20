Raffica di telefonate sospette in Valcuvia agli anziani: tornano i finti allarmi sui nipoti

Un fine settimana segnato da numerose telefonate sospette in Valcuvia, dove diversi anziani hanno ricevuto chiamate da finti carabinieri o presunti operatori che segnalavano problemi urgenti a figli o nipoti.

Un fenomeno che da tempo non si registrava con questa intensità nella zona, ma che negli ultimi giorni è tornato a preoccupare. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non si sono verificati casi di truffe andate a segno: si è trattato infatti solo di telefonate, senza che i malintenzionati riuscissero a ottenere denaro o altri beni. Le segnalazioni riguardano sopratuto la zona di Cuvio e Vergobbio (frazione di Cuveglio)

Il copione è quello già noto: una chiamata improvvisa, spesso con toni allarmati, in cui viene raccontato un incidente o un problema giudiziario che coinvolgerebbe un familiare stretto, chiedendo poi denaro o oggetti di valore per risolvere la situazione.

I carabinieri invitano alla massima prudenza, ricordando che nessuna forza dell’ordine chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi legali. In caso di dubbi, è fondamentale interrompere la chiamata e contattare direttamente il numero di emergenza o un familiare.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi per le persone anziane, spesso prese di mira da questi tentativi di raggiro che fanno leva sull’emotività e sulla preoccupazione per i propri cari. Anche se questa volta non si sono registrate conseguenze, resta alta la necessità di informare e proteggere le fasce più fragili della popolazione.