Ravo, dieci anni dopo il “botto” di Belforte: «L’intelligenza artificiale non ci sostituirà, restiamo umani»

Esattamente dieci anni fa, un Caravaggio apparso sotto il grigio cavalcavia di viale Belforte cambiava per sempre la vita di un giovane artista varesino e il modo della città di guardare ai propri muri. Quel giovane era Andrea Mattoni, in arte Ravo, che venerdì 10 aprile è tornato a dialogare con il suo territorio in una lezione speciale a Villa Recalcati, davanti ai ragazzi dell’Istituto Einaudi.

Galleria fotografica L’arte di Andrea Ravo Mattoni 4 di 49

Un incontro che è stato un viaggio nel tempo: dai graffiti del 1995 (quando scelse il nome “Ravo” ispirandosi con ironia alle macchine pulitrici stradali) fino ai grandi interventi internazionali tra Giappone, Francia e Stati Uniti.

Dallo spray alla realtà aumentata

Ravo ha ripercorso con gli studenti le tappe di un successo nato da un “corto circuito” mediatico: «Volevo solo il mio primo articolo su VareseNews — ha scherzato l’artista ricordando la Cattura di Cristo del 2016 — e invece è successo un casino incredibile su Facebook». Da lì, la sua tecnica che unisce il classicismo alla vernice spray è diventata un marchio di fabbrica globale.

Oggi il suo metodo si è evoluto. Se un tempo usava l’antica tecnica della squadrettatura per riportare le proporzioni su pareti di 14 metri, ora si affida alla tecnologia: «Con gli occhiali per la realtà aumentata (AR) posso proiettare l’immagine direttamente sul muro e ricalcarla, risparmiando giorni di lavoro».

La sfida dell’Intelligenza Artificiale

Uno dei momenti più intensi della mattinata ha riguardato l’impatto dell’IA nel mondo dell’arte. Ravo non ne ha paura, anzi, la usa come un “assistente” nella fase ideativa per generare bozzetti e sperimentare linguaggi ibridi.

«È una rivoluzione violenta per il nostro cervello — ha ammesso — ma l’IA non sostituisce l’uomo, lo affianca. Noi rimaniamo umani: abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e di sapere che un’opera è stata fatta a mano». Un messaggio forte per i nativi digitali in sala: la tecnologia è uno strumento, ma il cuore del lavoro resta la capacità di creare ponti tra i musei e la strada.

Un ponte tra Varese e il mondo

Nonostante l’agenda fittissima — che lo vedrà impegnato in Europa, dopo i recenti lavori alle Bahamas ed El Salvador — Ravo mantiene saldo il legame con la provincia. Ha infatti anticipato un imminente grande intervento a Cuasso al Monte, confermando che la sua missione non cambia: «Portare la storia dell’arte dove la gente non se l’aspetta. Vedere i ragazzi che pensano di incontrare un writer e si ritrovano davanti a una lezione su Velázquez o Tanzio da Varallo è la mia soddisfazione più grande».

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