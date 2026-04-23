Recintata l’area del Belvedere di Somma, da luglio i lavori per l’area della frana

L’area del Belvedere di Somma Lombardo è stato recintato per l’apertura del cantiere che dovrà chiudere la ferita aperta dalla frana del maggio 2012. Dopo i sopralluoghi dei mesi scorsi, una ditta specializzata, arrivata da Grosseto, ha iniziato l’allestimento dell’area e la preparazione delle operazioni di consolidamento.

Il quadro economico vede una compartecipazione di quasi due milioni di euro. La Provincia partecipa con 800mila euro, ai quali si aggiunge un investimento superiore al milione di euro da parte di Alfa. La società idrica dovrà infatti occuparsi di rifare completamente le tubature del comparto, un passaggio propedeutico alla messa in sicurezza definitiva del versante.

Le ruspe entreranno in azione a luglio, una tempistica dettata dalle prescrizioni ambientali del Parco del Ticino emerse durante la conferenza dei servizi. Per tutelare l’area naturale, il parco ha imposto che il disboscamento avvenga solo dopo la fine delle fioriture e dei periodi di nidificazione della fauna. «Il disboscamento dovrà essere fatto forzatamente a luglio perché c’è una prescrizione da parte del Parco del Ticino che giustamente preserva l’area naturale faunistica» spiega l’assessore Edoardo Piantanida Chiesa.

Il progetto, spiegano sempre dalla giunta, prevede una progressione dall’alto verso il basso. La prima fase riguarderà infatti la parte superiore del Belvedere, dove verrà effettuato uno sbancamento per modificare la pendenza del declivio. Successivamente si procederà con la realizzazione delle terre armate e, in parallelo, con l’installazione delle nuove tubature da parte di Alfa.