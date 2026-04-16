Record Store Day 2026 a Gallarate: Carù porta la musica live in piazza Garibaldi
Ancora una volta un "regalo" alla città da parte del negozio che fu di Paolo Carù
Anche quest’anno la Carù di Gallarate partecipa al Record Store Day, l’evento mondiale dedicato alla cultura del disco e ai negozi indipendenti.
Nel cuore di Gallarate, la storica libreria si unisce alla celebrazione con una giornata speciale pensata per appassionati, collezionisti e curiosi. Il Record Store Day rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore del supporto fisico e sostenere le realtà indipendenti che mantengono viva la passione per la musica.
Durante la giornata del 18 aprile, il pubblico potrà trovare una selezione di uscite esclusive, edizioni limitate e rarità discografiche, in linea con lo spirito internazionale dell’iniziativa.
A partire dalle ore 14:00, la giornata sarà animata anche da momenti di musica dal vivo, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.
Ancora una volta un “regalo” alla città del negozio che fu di Paolo Carù, che ha fatto delle vetrine di piazza Garibaldi uno dei negozi di dischi rock più importanti al mondo, come certificato da una selezione del Guardian (qui sotto l’intervista del 2022; Paolo Carù è scomparso nel 2024).
Una piazza e centomila dischi: siamo stati da Carù, il negozio di vinili di Gallarate tra i più famosi al mondo
Informazioni utili:
Libreria Carù
Piazza Garibaldi 6, Gallarate (VA)
18 aprile 2026
Ingresso libero
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