Varese News

Gallarate/Malpensa

Record Store Day 2026 a Gallarate: Carù porta la musica live in piazza Garibaldi

Ancora una volta un "regalo" alla città da parte del negozio che fu di Paolo Carù

gallarate generico

Anche quest’anno la Carù di Gallarate partecipa al Record Store Day, l’evento mondiale dedicato alla cultura del disco e ai negozi indipendenti.

Nel cuore di Gallarate, la storica libreria si unisce alla celebrazione con una giornata speciale pensata per appassionati, collezionisti e curiosi. Il Record Store Day rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore del supporto fisico e sostenere le realtà indipendenti che mantengono viva la passione per la musica.

Durante la giornata del 18 aprile, il pubblico potrà trovare una selezione di uscite esclusive, edizioni limitate e rarità discografiche, in linea con lo spirito internazionale dell’iniziativa.

A partire dalle ore 14:00, la giornata sarà animata anche da momenti di musica dal vivo, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Ancora una volta un “regalo” alla città del negozio che fu di Paolo Carù, che ha fatto delle vetrine di piazza Garibaldi uno dei negozi di dischi rock più importanti al mondo, come certificato da una selezione del Guardian (qui sotto l’intervista del 2022; Paolo Carù è scomparso nel 2024).

Una piazza e centomila dischi: siamo stati da Carù, il negozio di vinili di Gallarate tra i più famosi al mondo

 

Informazioni utili:
Libreria Carù
Piazza Garibaldi 6, Gallarate (VA)
18 aprile 2026
Ingresso libero

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.