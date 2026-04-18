Record Store Day a Gallarate, amici e musicisti ricordano Paolo Carù
Alla Veranda Martini una giornata di musica dal vivo con artisti italiani e internazionali, nel segno dell’eredità di Paolo Carù
Un giorno di musica rock, country, blues a Gallarate: è il giorno del Record Store Day, evento mondiale dedicato ai negozi di musica indipendenti. Che a Gallarate significa un nome ben preciso: Carù.
A distanza di quasi due anni dalla morte di Paolo Carù, la sua comunità, la famiglia del buscadero, si ritrova ancora suonare buona musica e stare insieme.
Purtroppo, non davanti al negozio, ma un po’ costretta negli spazi della Veranda Martini, pur sempre in piazza Garibaldi, la giornata di concerti ha proposto tanti nomi affezionati anche da oltre oceano: al mattino Sarah Lee Guthrie con Andrea Parodi Zabala e Radoslav Lorkovic, al pomeriggio notte cantautorali con lo springsteeniano Massimo Priviero e poi Enrico Bollero, le deviazioni rock, country e surf di Chris Mantello Trio, Luca & the tautologists, il trio di Arizona Parker (Giorgia Carena).
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