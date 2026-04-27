Record Store Day in piazza? “Si può fare, ma con le richieste nei tempi giusti”

«Carù è una ricchezza, l’evento del Record Store Day può portare beneficio alla città» dice Belinda Simeoni, assessora alle attività produttive di Gallarate.

Interviene dopo che in un articolo di oggi, lunedì 27 aprile, avevamo espresso una speranza: che l’anno prossimo il Record Store Day – quest’anno costretto in uno spazio semichiuso, la veranda di un locale – potesse avere spazio in piazza.

«Mi preme dire che non c’è stata alcuna richiesta al Comune» precisa prima di tutto Simeoni. «Si era sì parlato dell’evento e c’era un problema di sicurezza, perché già negli scorsi anni era emerso che il pubblico sulla curva (tra via Postporta e piazza Garibaldi, davanti al negozio, ndr) era in una posizione che poteva essere pericolosa» dice Simeoni. «Si era anche detto: chiudiamo la piazza, si può fare, ma poi servono le richieste nei tempi giusti».

Al di là del caso di quest’anno, gli spazi ridotti davanti al negozio suggerirebbero di dare più spazio all’evento, in quella piazza Garibaldi che potrebbe essere un bel palcoscenico e che (anche in occasioni passate) era rimasta per lo più ingombra d’auto.

Dunque, riprendendo l’auspicio che esprimevamo: si può dire che il Record Store Day meriterebbe di stare in piazza?

«Assolutamente, ma servono le richieste in tempi giusti, con le opportune misure di safety e security, le misure del traffico».

«Il Comune – ribadisce Simeoni – non è qui a dire No. In piazza sarebbe bellissimo, porterebbe persone. Specie considerando che l’evento rimane più o meno nella stessa data, diventerebbe anche un motivo in più per attrarre gente in centro città».

Si spera dunque che l’anno prossimo si possa lavorare per tempo e con attenzione a un evento che è di richiamo: teniamolo presente come una necessità a cui lavorare.