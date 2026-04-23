Regione Lombardia finanza il marketing territoriale: Varese riceve 35.000 euro per valorizzare le sue bellezze

Per potenziare la propria strategia di sviluppo e attrattività, Regione Lombardia ha destinato un investimento complessivo di 319.813 euro per sostenere otto progetti di marketing territoriale presentati dai Comuni capoluogo di provincia.

Questi fondi, resi disponibili dalla Linea ‘Promozione Territoriale 2026’, hanno finanziato integralmente le proposte dei Comuni, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica, culturale e turistica del territorio lombardo. Tra i beneficiari, anche Varese, che riceverà 35.000 euro per mettere in luce le sue unicità.

Il marketing territoriale come strumento di crescita

Il marketing territoriale è stato identificato come una leva fondamentale per rafforzare l’attrattività e la visibilità dei territori, soprattutto in un contesto sempre più competitivo. L’assessore regionale al Turismo, Debora Massari, ha sottolineato l’importanza di utilizzare questo strumento per raccontare in modo autentico e distintivo l’identità dei luoghi, mettendo in rete patrimoni culturali, tradizioni locali, saperi artigianali ed eccellenze enogastronomiche. “Regione Lombardia crede fortemente in questa visione – ha dichiarato l’assessore Massari – non vogliamo solo promuovere destinazioni, ma costruire narrazioni capaci di attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le comunità locali.”

Il finanziamento di questi progetti si inserisce anche nel quadro della nuova ‘brand identity’ turistica della Lombardia, presentata il 15 aprile 2026. L’obiettivo è costruire un’immagine più riconoscibile e coerente della regione, sia sui canali online che offline, attraverso azioni mirate che rafforzano il posizionamento dei territori lombardi a livello nazionale e internazionale.

Varese e il suo progetto di promozione territoriale

Varese, con un finanziamento di 35.000 euro, avrà l’opportunità di sviluppare iniziative che promuovono la sua unicità e le sue eccellenze. La città e il suo territorio sono ricchi di potenzialità turistiche, culturali e storiche, e il sostegno regionale permetterà di rafforzare ulteriormente la sua presenza sulla scena nazionale e internazionale. Le attività finanziate contribuiranno a valorizzare l’immagine di Varese, promuovendo eventi, rassegne tematiche e campagne integrate che ne sottolineano l’identità locale e la rendono una meta sempre più attraente per i turisti.

I fondi assegnati agli altri comuni

Oltre a Varese, anche gli altri Comuni capoluogo della Lombardia hanno ricevuto contributi significativi per i loro progetti di marketing territoriale:

Bergamo: 20.000 euro

Brescia: 48.983 euro

Cremona: 47.580 euro

Lodi: 43.000 euro

Mantova: 42.000 euro

Pavia: 41.250 euro

Sondrio: 42.000 euro

Questi fondi sono destinati a progetti che, come quello di Varese, puntano a creare esperienze attrattive per i visitatori, rafforzando la valorizzazione delle identità locali e generando valore duraturo per le comunità.

L’impegno di Regione Lombardia

Con questa misura, Regione Lombardia dimostra di credere fortemente nella forza dei territori e nella loro capacità di fare rete. Debora Massari ha infatti chiarito: “Con questa misura investiamo in progettualità che mettono al centro le identità locali e le trasformano in esperienze attrattive, capaci di generare valore duraturo. Finanziare integralmente tutti i progetti presentati significa riconoscere questa qualità e accompagnarla in un percorso di crescita strutturata.”

L’obiettivo è rendere la Lombardia una destinazione di eccellenza, capace di raccontarsi con autenticità, innovazione e ambizione, consolidando il proprio ruolo sia a livello nazionale che internazionale.