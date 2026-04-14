Relazioni, emozioni e gruppo: a Gazzada incontri “Pensieri a confronto” dedicati ai giovani
Tre incontri a maggio per uno spazio protetto di dialogo e confronto su temi centrali nella crescita personale
A Gazzada Schianno prende il via “Pensieri a confronto”, un percorso dedicato ai giovani adulti per riflettere su relazioni, emozioni e dinamiche di gruppo.
Promosso dal Consultorio familiare, il progetto si articolerà in tre incontri in programma giovedì 7, 21 e 28 maggio 2026, dalle 14.30 alle 16.30, presso la sede di via Roma 18.
L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 24 anni e sarà condotta dalle operatrici del servizio, con l’obiettivo di offrire uno spazio protetto di dialogo e confronto su temi centrali nella crescita personale.
Durante gli incontri verranno affrontate alcune domande chiave: cosa rende significativa una relazione, come riconoscere il proprio benessere nei legami e quale ruolo si assume all’interno di un gruppo.
Gli incontri saranno a numero chiuso, per garantire qualità del confronto e attenzione a ciascun partecipante.
Il percorso si propone di promuovere consapevolezza e benessere tra i giovani adulti.
Per informazioni e iscrizioni:
consultorio.gazzada@asst-settelaghi.it
334 1156056 (WhatsApp).
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