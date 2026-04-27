Reparto di oncologia senza acqua calda all’ospedale di Varese. La Sette Laghi: “Soluzione in tempi brevi”
I parenti lamentano il disservizio da una settimana ma l'azienda ospedaliera ridimensiona: « Il guasto persiste da venerdì, giorno in cui è stato segnalato». Disservizi segnalati anche in pneumologia
«Da una settimana il reparto di oncologia è senza acqua calda. È la terza volta in settimana che i pazienti si trovano in questa disastrosa condizione». La segnalazione arriva dai parenti delle persone ricoverate al sesto piano del monoblocco di Circolo di Varese.
Un disservizio fastidioso per chi deve affrontare una malattia e terapie impegnative. Il guasto è stato rattoppato più volte nel corso della settimanale stando al racconto di un familiare, ma senza risolvere il problema.
La Sette Laghi ammette che ci sia la criticità ma ridimensiona sulla tempistica: da venerdì e non da una settimana. Per risolvere il guasto occorrono però dei materiali che arriveranno solo nella giornata odierna (lunedì 27 aprile).
«Il problema non persiste da una settimana, ma da venerdì, giorno in cui è stato segnalato. Nella stessa giornata è intervenuta la ditta per la riparazione, che dovrebbe terminare lunedì, quando arriveranno i pezzi di ricambio necessari per completare il lavoro».
Segnalazione di disservizi ci arrivano anche dal secondo piano di degenza del monoblocco nel reparto di pneumologia: Anche in questo caso l’acqua calda mancherebbe “almeno da una decina di giorni”.
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