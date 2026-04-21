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“Restiamo umani”: la bandiera del Comitato per la Palestina torna in centro di Varese

Il Comitato Varesino per la Palestina ha ricollocato il vessillo rimosso a febbraio. Un richiamo alla solidarietà e al messaggio di Vittorio Arrigoni

Varese Palestina

Il Comitato Varesino per la Palestina ha esposto in via Sacco un nuovo striscione con la bandiera palestinese e la scritta «Restiamo umani».

Il vessillo è identico a quello che era stato sottratto ai primi di febbraio, appena due giorni dopo la sua affissione originale nel centro cittadino.

«Il messaggio che non ci stancheremo di ribadire sta scritto con precisione in quelle due semplici  parole:  “Restiamo Umani” – spiega il comitato -. Vogliamo con ciò ricordare a tutti il sentiero da seguire, e insieme celebrare lo straordinario essere umano (Vittorio Arrigoni, ndr.) che per primo ha saputo indicarci il cammino e che purtroppo  ha pagato con la vita la sua dedizione  incondizionata alla  verità e alla causa palestinese.  Sono trascorsi quindici anni da allora ma il suo messaggio ha continuato a mantenere viva la fiammella  della speranza in tutto il mondo.  Alimentiamola con un soffio gentile di rispetto e solidarietà tra le persone, anziché rischiare di  spegnerla col vento delle strumentalizzazioni e delle polemiche».

Secondo gli esponenti del comitato, la capacità di distinguere i fatti rimane legata alla sensibilità individuale, nonostante i “tentativi di confondere la lettura degli eventi”.

«Il Comitato Varesino per la Palestina non ha altro da mostrare né da dimostrare a nessuno: è questa la nostra bandiera», spiegano i rappresentanti nel commentare il nuovo posizionamento in via Sacco.

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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