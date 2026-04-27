Riaperto l’ufficio postale di Castiglione Olona: sede ammodernata e nuovi servizi con il progetto Polis

Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Castiglione Olona dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di via Manzoni torna operativa con spazi rinnovati e nuovi servizi dedicati ai cittadini, portando a 82 il numero degli uffici già riqualificati in provincia di Varese.

I lavori hanno interessato l’intera struttura, con una sala accoglienza completamente rinnovata, nuovi arredi e una maggiore attenzione all’accessibilità. Tra le novità, una corsia dedicata agli ipovedenti e uno sportello ribassato pensato per facilitare l’accesso ai servizi.

Gli interventi hanno incluso anche soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a risparmio energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto.

Con il modello Polis, l’ufficio postale amplia la propria offerta diventando un punto di accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. I cittadini possono richiedere certificati anagrafici e usufruire di servizi INPS, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M.

Tra le principali novità anche la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’opzione di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Castiglione Olona è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Il progetto Polis coinvolge i comuni con meno di 15mila abitanti e punta a rafforzare la presenza dei servizi sul territorio, favorendo la coesione sociale ed economica e contrastando la riduzione dei presidi nei centri più piccoli.