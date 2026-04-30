Riapre a Casale Litta l’ufficio postale: più servizi per i cittadini
Grazie al progetto Polis i cittadini potranno accedere a certificati anagrafici, servizi INPS e richiedere il passaporto direttamente allo sportello
Riapre al pubblico l’ufficio postale di Casale Litta dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis. La sede di via Roma torna operativa portando a 82 il numero degli uffici postali rinnovati in provincia di Varese.
Una sede rinnovata
Gli interventi hanno riguardato un ammodernamento completo degli spazi, con nuovi arredi, una riorganizzazione degli ambienti e soluzioni attente all’impatto ambientale. La sala accoglienza è stata dotata anche di una corsia dedicata agli ipovedenti e di un sistema di illuminazione a basso consumo energetico.
Tra le novità anche uno sportello ribassato, pensato per facilitare l’accesso ai servizi, in particolare quelli della Pubblica amministrazione.
Più servizi per i cittadini
Grazie al progetto Polis, l’ufficio postale amplia la propria offerta: sarà possibile richiedere certificati anagrafici e accedere a servizi INPS come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M.
Inoltre, attraverso la convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio.
Gli orari
L’ufficio postale di Casale Litta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.
Il progetto Polis, promosso da Poste Italiane, punta a rafforzare la presenza dei servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo alla coesione economica e sociale dei territori.
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