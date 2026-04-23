Riaprono i campi bocce di “Auser Insieme Gallarate”: un’occasione di aggregazione e inclusione

Si terrà venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, l’evento partecipativo di riapertura dei campi bocce “Auser Insieme Gallarate – BOCCIAUSER”, presso la sede di via del Popolo n. 3 a Gallarate.

L’iniziativa è promossa da Auser Insieme Gallarate, affiliata alla Federazione Italiana Bocce, nell’ambito del progetto “Invecchiamento attivo”, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione, benessere e partecipazione attraverso lo sport.

L’evento rappresenta un’occasione di incontro aperta a soci, appassionati, ex giocatori e a tutta la cittadinanza — giovani e adulti — per riscoprire il valore sociale e inclusivo del gioco delle bocce, disciplina che unisce generazioni diverse in un clima di condivisione e convivialità.

Durante il pomeriggio saranno proposte attività dimostrative e momenti di socialità, con l’intento di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e promozione della salute.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Rivolgersi in sede da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30

Via del Popolo 3, 21013 Gallarate

Tel. 0331 70 10 69 – 0331 77 10 55

Email: auserinsiemegallarate@gmail.com – ausercultura.gallarate@gmail.com

Sito: www.ausergallarate.it

Sito Auser Cultura: https://www.ausercultura.lombardia.it/auser_gallarate

Facebook: Auser Gallarate