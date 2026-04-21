Ricerca, formazione, tecnologia, movimento d’opinione per le pazienti oncologiche : l’impegno di CAOS con il 5 per mille

Da anni è accanto alle donne che affrontano il tumore al seno: dalla diagnosi , alla terapia, dalla riabilitazione al supporto psico-sociale ed ai controlli successivi. L’associazione CAOS prende per mano le pazienti e le accompagna, attraverso la relazione di aiuto, durante tutto il percorso, come parte integrante del team multidisciplinare della Breast Unit, con particolare attenzione anche al familiare ed al caregiver.

L’impegno di CAOS è trasversale

Formare chi cura. Quasi 50.000 euro in borse di studio destinate ai medici e personale degli ospedali dove opera: soprattutto ASST Sette Laghi diretta dalla Prof.ssa Francesca Rovera, Valle Olona ma anche a Niguarda insieme a LILT , e MultiMedica.

« Sostenere l’alta formazione del personale sanitario rientra tra i compiti di CAOS – spiega Adele Patrini presidente di CAOS – Non si tratta di supplire a carenze del sistema, ma di integrare il sistema stesso, garantendo occasioni di crescita ulteriori e complementari finalizzate a dare un contributo all’eccellenza del servizio offerto alla paziente: aggiornamenti dedicati a temi innovativi come l’oncoplastica ricostruttiva, l’etica applicata all’intelligenza artificiale, la genetica, tecniche d’avanguardia che richiedono investimenti di spessore unitamente a molti congressi nazionali ed internazionali. Tra la fine del 2024 ed il 2025, l’associazione ha donato €48.650 in borse di studio e percorsi formativi destinati a medici, infermieri, fisioterapisti, radiologi e tecnici sanitari soprattutto dell’ASST Sette Laghi».

Un ventaglio straordinariamente ampio: chirurghi inviati a Barcellona per tecniche di oncoplastica ricostruttiva, fisioterapiste formate sul trattamento delle cicatrici post-operatorie, ginecologhe al congresso internazionale ESGO di Copenaghen, specialisti di urologia oncologica ai più prestigiosi congressi europei e americani di settore. E ancora: borse di studio per infermieri in senologia, per radiologi all’Accademia di Senologia Umberto Veronesi, per genetisti al congresso AIFET sui tumori ereditari; perfino un tecnico sanitario di radiologia medica formato come certificato in intelligenza artificiale etica, per portare tra i colleghi e nelle scuole una tecnologia capace di coniugare etica, didattica e governo della tecnologia, basata su tre pilastri operativi: intelligenza artificiale predittiva, risk management, pedagogia etica digitale.

Sostenere l’alta formazione significa potenziare, motivare e valorizzare le risorse umane, ed una paziente curata da un team aggiornato riceve cure migliori. In questa visione rientra il Master di II livello in Senologia dell’Università dell’Insubria, diretto dalla Prof.ssa Francesca Rovera, che l’associazione CAOS sostiene da sette edizioni e che richiama partecipanti da tutt’Italia.

Strumentazioni all’avanguardia: dalla sala operatoria al bunker di radioterapia

Accanto alla formazione, CAOS investe concretamente nella qualità tecnologica degli ospedali del territorio. Negli ultimi anni ha donato due ecografi di ultima generazione alla Breast Unit ASST Sette Laghi: strumenti che consentono ai chirurghi, collegialmente con i radiologi, di eseguire microbiopsie direttamente in ambulatorio: meno attese, meno ansia, approcci più rapidi.

Un ecografo è stato donato anche all’ospedale di Angera, a supporto della rete hub e spoke, che valorizza il collegamento tra ospedali, in collaborazione con l’Associazione AMOR. Durante la pandemia, un microscopio ad alta precisione con telecamera donato all’ospedale di Tradate, ha permesso alle pazienti della Breast Unit di essere operate in quel presidio quando il presidio di Varese era centro Covid, con la stessa qualità , grazie all’analisi in estemporanea del linfonodo sentinella.

Recente è anche il sostegno alla Fisica Sanitaria della Sette Laghi per lo sviluppo di una tecnica di radioterapia della mammella in apnea inspiratoria, riducendo gli effetti collaterali a lungo termine.

Fondamentale il sostegno alla ricerca: a Busto Arsizio, CAOS ha finanziato una borsa di studio per un data manager dedicata all’Ematologia ASST Valle Olona, indispensabile per avviare sperimentazioni cliniche in un Ospedale non IRCCS.

Sempre al fianco delle donne: volontariato, centro di ascolto ed umanizzazione delle cure

CAOS non è solo numeri e tecnologia: è soprattutto le tante volontarie cariche di sensibilità e passione, con la maglietta rosa logata che riporta anche la scritta: NON MOLLO!!, slogan ideato da Marzia, giovane paziente di 34 anni seguita da CAOS durante tutto il percorso, mai abbandonata fino all’ultimo giorno in Hospice.

Le volontarie sono presenti nella Breast Unit di Varese, accolgono le persone allo Screening Mammografico degli Ospedali di Varese e Tradate, al Melanoma Skin Center ed al nascente Cancer Center dell’Ospedale di Circolo, unitamente al Day Hospital oncologico. Sono oltre 15 le volontarie ed i volontari CAOS presenti ogni giorno in Oncologia a Gallarate.

CAOS crede profondamente che curare una persona significhi prendersi cura anche della sua mente e delle sue emozioni. Per questo ha sostenuto cinque edizioni ( a breve partirà la sesta ) del Protocollo Mindfulness curato da una psicooncologa, sviluppato in collaborazione con la Psicologia Clinica dell’ASST Sette Laghi e rivolto alle pazienti afferenti alla Breast Unit: « La pratica mindfulness – racconta Adele Patrini – mira ad aumentare il benessere e la qualità della vita attraverso un diverso rapporto con i propri contenuti mentali: un processo di “non identificazione” che distingue il sé dai pensieri, favorisce la comprensione degli schemi mentali abituali e automatici, e incoraggia l’esplorazione della relazione corpo-mente attraverso il contatto con le proprie esperienze interiori. La compassione — nel senso etimologico di cum pathos, patire-con — ovvero la sintonizzazione e l’atteggiamento non giudicante verso i propri vissuti dolorosi, rappresenta un elemento fondamentale del percorso. Questo processo attiva le risorse utili a gestire le proprie sofferenze e ad affrontare le esperienze quotidiane con maggiore apertura, equilibrio e armonia».

Una proposta che ha ricevuto ampio consenso: ogni ciclo è andato sold out.

Altre attività sono il Gomitolo Rosa, il progetto di Lanaterapia in Breast Unit, validato dall’European School of Oncology, e il Dragon Boat, attività sportiva collettiva dalle provate ricadute positive sulle pazienti operate al seno.

L’obiettivo è garantire ad ogni donna che entra nella Breast Unit stessa un pacchetto di cura integrato, che accompagni terapie chirurgiche, mediche e radianti con strumenti concreti di supporto psicologico, riabilitativo e relazionale: fondamentale è la collegialità tra l’equipe medico infermieristica ed i volontari.

La sensibilizzazione alla prevenzione è l’altra grande missione

Nel 2024 CAOS ha organizzato 1.568 visite senologiche gratuite sul territorio, a volte integrate da consulenze genetiche ed ecografie. Nel solo inizio del 2025 già 1.122. Open day nei comuni, nelle fabbriche, nei centri sportivi: raggiungere le donne, e renderle partecipi, crea welfare community e rappresenta una cultura che appassiona molto CAOS che, insieme agli studenti dell’Università, ha ideato progetti significativi dal titolo: “fare prevenzione vuol dire passare dal destino alla scelta”.

«La differenza è fatta da relazione e prossimità — spiega la presidente di CAOS – nel territorio la donna si sente a casa, libera di fare domande senza rubare tempo, nella profonda certezza che il territorio è comunque collegato all’Ospedale per eventuali approfondimenti».

Una voce ascoltata fino a Roma: lobbying, diritti e battaglie vinte per i pazienti oncologici

Il lavoro capillare sul territorio ha dato a CAOS qualcosa di prezioso: autorevolezza. Quella che si conquista con i risultati, non con le parole. Ed è proprio questa credibilità che ha permesso all’associazione di sedersi ai tavoli decisionali, portando a casa risultati concreti per le pazienti oncologiche di tutta Italia, in sinergia con FAVO ed Europa Donna ed altre realtà facenti parte della rete di collaborazioni legate all’Associazione: Fondazione The Bridge, SIPO, AIOM, Fondazione della Sostenibilità Sociale One Health, Varese per l’Oncologia, Scuola Italiana di Senologia, Accademia Umberto Veronesi etc…

«L’esenzione D99 resta il risultato più emblematico, – racconta ancora la presidente Patrini – Promossa da CAOS e sostenuta a livello nazionale, ha ottenuto che le donne ad alto rischio oncologico , portatrici di mutazione genetica BRCA1/2, dal 2015 non paghino più il ticket in Lombardia per tutti i controlli finalizzati a controllare ed abbassare questa quota di rischio».

Sul fronte dell’oblio oncologico, CAOS ha contribuito all’iter che ha portato alla Legge 193/2023 e, più di recente, al Provvedimento IVASS n. 169 del gennaio 2026, che recepisce le osservazioni di FAVO e FIAGOP per garantire un’applicazione corretta e non discriminatoria del diritto all’oblio per le persone guarite da tumore, con ricadute dirette sull’accesso alle assicurazioni.

Sul tema dell’accesso ai farmaci, CAOS sostiene la posizione di FAVO e UNIAMO contro ogni riduzione della spesa farmaceutica dettata esclusivamente da logiche di bilancio: «ogni taglio si traduce in un ostacolo all’accesso alle terapie innovative e salvavita per milioni di malati. L’Italia è oggi il secondo paese europeo per disponibilità di farmaci dopo l’approvazione EMA — un primato da difendere».

Gli impegni aperti: la strada davanti

CAOS guarda avanti con progetti già in cantiere e dando continuità a quelli sopra citati: portare il protocollo mindfulness nelle Case di Comunità; avvicinare i percorsi di supporto psicologico alle donne senza che debbano recarsi in ospedale; integrare la genetica oncologica e la psicooncologia nel PDTA territoriale della mammella; rafforzare e rinnovare lo screening mammografico attraverso nuovi canali di prossimità e di relazione.

I progetti aperti su cui il 5×1000 farà la differenza sono: alta formazione, centri di ascolto, ricerca, sostegno alla qualità dell’ospedale e della presa in carico, integrazione delle cure con percorsi di umanizzazione, sensibilizzazione alla prevenzione nei territori, azione di lobby con FAVO ed Europa Donna, sviluppo delle Case di Comunità e dello screening mammografico ed incremento del volontariato nel panorama SALUTE.

Perché scegliere CAOS per il 5 per 1000

CAOS è una delle poche associazioni in Italia certificate da ITALCERT, con valutazione della commissione ministeriale — un riconoscimento che attesta professionalità , rigore, trasparenza e qualità del lavoro svolto.

Sostenere CAOS con il 5×1000 significa scegliere un'associazione che misura risultati, rende conto del proprio operato e trasforma ogni euro ricevuto in cura, ascolto, ricerca, formazione e diritti. Una voce locale che, da Varese, arriva fino ai palazzi istituzionali e ottiene risultati per tutte.