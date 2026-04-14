Ricercatori in azienda: la Regione stanzia 7 milioni per portare i “talenti” nelle PMI
Approvata la misura "Talenti – Trasferimento delle conoscenze". Contributi a fondo perduto fino a 56mila euro per le imprese lombarde che assumono dottori di ricerca
Portare l’alta formazione universitaria direttamente nel cuore produttivo delle imprese. Con questo obiettivo la Giunta di Regione Lombardia ha dato il via libera a “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, una nuova misura che mette sul piatto 7 milioni di euro per favorire l’assunzione di personale altamente qualificato nelle piccole e medie imprese del territorio.
L’iniziativa, nata su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi di concerto con l’assessore alla Ricerca Alessandro Fermi, punta a creare un ponte stabile tra laboratori e fabbriche, facilitando il passaggio di prototipi e tecnologie innovative verso il mercato.
I destinatari: PMI e dottori di ricerca
Il bando è rivolto alle PMI con sede operativa in Lombardia. Per accedere al contributo, le aziende dovranno assumere figure che abbiano conseguito un dottorato di ricerca e che abbiano concluso, da non più di un anno, una collaborazione con un organismo di ricerca.
«Si tratta di un investimento strategico sul capitale umano», ha spiegato l’assessore Guidesi. «Vogliamo trattenere i talenti sul territorio e rendere la Lombardia sempre più competitiva». Dello stesso avviso l’assessore Fermi, che ha sottolineato la necessità di «offrire sbocchi professionali qualificati ai ricercatori anche al di fuori dell’ambito accademico».
L’agevolazione: contributi fino al 70%
Il sostegno regionale consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sul costo lordo annuo del personale:
Tempo indeterminato: copertura del 70% dei costi, con un contributo massimo di 56.000 euro annui per un periodo fino a 24 mesi.
Tempo determinato: copertura del 60% dei costi, fino a un massimo di 48.000 euro per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Ogni impresa potrà beneficiare dell’agevolazione per una sola assunzione, che dovrà essere contrattualizzata dopo l’entrata in vigore ufficiale della misura.
Come partecipare
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale “Bandi e Servizi”. Le modalità operative e le date per l’invio delle istanze saranno rese note a breve con la pubblicazione dell’avviso attuativo. Per le imprese lombarde si tratta di un’occasione concreta per integrare competenze scientifiche di alto livello e accelerare i processi di innovazione tecnologica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.