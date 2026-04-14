Ricercatori in azienda: la Regione stanzia 7 milioni per portare i “talenti” nelle PMI

Portare l’alta formazione universitaria direttamente nel cuore produttivo delle imprese. Con questo obiettivo la Giunta di Regione Lombardia ha dato il via libera a “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, una nuova misura che mette sul piatto 7 milioni di euro per favorire l’assunzione di personale altamente qualificato nelle piccole e medie imprese del territorio.

L’iniziativa, nata su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi di concerto con l’assessore alla Ricerca Alessandro Fermi, punta a creare un ponte stabile tra laboratori e fabbriche, facilitando il passaggio di prototipi e tecnologie innovative verso il mercato.

I destinatari: PMI e dottori di ricerca

Il bando è rivolto alle PMI con sede operativa in Lombardia. Per accedere al contributo, le aziende dovranno assumere figure che abbiano conseguito un dottorato di ricerca e che abbiano concluso, da non più di un anno, una collaborazione con un organismo di ricerca.

«Si tratta di un investimento strategico sul capitale umano», ha spiegato l’assessore Guidesi. «Vogliamo trattenere i talenti sul territorio e rendere la Lombardia sempre più competitiva». Dello stesso avviso l’assessore Fermi, che ha sottolineato la necessità di «offrire sbocchi professionali qualificati ai ricercatori anche al di fuori dell’ambito accademico».

L’agevolazione: contributi fino al 70%

Il sostegno regionale consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sul costo lordo annuo del personale:

Tempo indeterminato: copertura del 70% dei costi, con un contributo massimo di 56.000 euro annui per un periodo fino a 24 mesi.

Tempo determinato: copertura del 60% dei costi, fino a un massimo di 48.000 euro per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Ogni impresa potrà beneficiare dell’agevolazione per una sola assunzione, che dovrà essere contrattualizzata dopo l’entrata in vigore ufficiale della misura.

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale “Bandi e Servizi”. Le modalità operative e le date per l’invio delle istanze saranno rese note a breve con la pubblicazione dell’avviso attuativo. Per le imprese lombarde si tratta di un’occasione concreta per integrare competenze scientifiche di alto livello e accelerare i processi di innovazione tecnologica.