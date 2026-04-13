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Rifiuti abbandonati in strada, Brunello risponde con la Giornata del Verde Pulito

Una mattinata di lavoro volontario per liberare la zona industriale e le vie di confine con Gazzada dai rifiuti lasciati lungo le strade. Già in programma una nuova uscita a inizio estate

Verde pulito a Brunello

Così tanti rifiuti abbandonati lungo le strade da riempire una decina di sacchi e forse più. Questo il risultato — amaro — della Giornata del Verde Pulito che si è tenuta a Brunello domenica 12 aprile, quando Pro Loco, Protezione civile e un gruppo di volontari hanno percorso a piedi le vie del paese per raccogliere i rifiuti gettati nelle rivette o in punti semi nascosti. Alla giornata ha partecipato anche il sindaco Andrea Dall’Osto.

Il lavoro si è concentrato sulla zona industriale e su un tratto di territorio al confine con Gazzada: due aree dove l’abbandono di rifiuti è risultato particolarmente evidente. Il “bottino” è stato tutt’altro che trascurabile.

La Giornata del Verde Pulito non sarà un episodio isolato e non resterà tale. Il gruppo sta già organizzando una nuova uscita per l’inizio dell’estate, con l’intenzione di tornare a presidiare le zone più esposte al fenomeno dell’abbandono selvaggio.
Chi volesse unirsi può farsi avanti: più persone significa più territorio coperto e un segnale più chiaro a chi, invece, continua a lasciare i propri rifiuti lungo le strade.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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