Rifiuti accatastati nel cortile di un’officina di Garbagnate Milanese, multa da 16.500 euro
L'operazione effettuata dalla Polizia giudiziaria del comando di Garbagnate. Tra i materiali rinvenuti pneumatici, oli esausti e veicoli dismessi lasciati senza criterio in un cortile di cinquanta metri quadrati
Un deposito incontrollato di rifiuti speciali all’interno di un’autofficina meccanica è stato scoperto dalla Polizia giudiziaria del comando di Polizia locale di Garbagnate Milanese, al termine di un controllo che ha portato a sanzioni per complessivi 16.500 euro.
L’ispezione ha riguardato un’attività del territorio dove nel cortile sono stati trovati rifiuti accatastati senza alcuna gestione adeguata per un’estensione di circa 50 metri quadrati.
Tra i materiali rinvenuti figurano scooter e furgoni dismessi, circa 70 pneumatici accumulati in modo disordinato, oli esausti, numerosi ricambi e scarti di plastica, oltre a parti di veicoli, imballaggi e perfino un forno a microonde.
Secondo quanto accertato dagli agenti, si trattava di rifiuti in stato di abbandono, depositati da tempo e senza le necessarie procedure di smaltimento previste dalla normativa.
Per la gestione illecita dei rifiuti è stata contestata una violazione penale con una sanzione di 6.500 euro, accompagnata dall’obbligo di ripristino e bonifica dell’area. Contestualmente è stata inviata la notizia di reato alla Procura.
A questa si aggiunge un’ulteriore sanzione amministrativa di 10.000 euro: il registro di carico e scarico dei rifiuti, infatti, non risultava aggiornato. La situazione è stata segnalata anche alla Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza.
L’operazione rientra nell’attività di controllo sul rispetto delle normative ambientali e sulla corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle attività produttive.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.