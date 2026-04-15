Rifiuti accatastati nel cortile di un’officina di Garbagnate Milanese, multa da 16.500 euro

Un deposito incontrollato di rifiuti speciali all’interno di un’autofficina meccanica è stato scoperto dalla Polizia giudiziaria del comando di Polizia locale di Garbagnate Milanese, al termine di un controllo che ha portato a sanzioni per complessivi 16.500 euro.

Galleria fotografica Garbagnate Milanese: rifiuti speciali abbandonati in un’officina 4 di 4

L’ispezione ha riguardato un’attività del territorio dove nel cortile sono stati trovati rifiuti accatastati senza alcuna gestione adeguata per un’estensione di circa 50 metri quadrati.

Tra i materiali rinvenuti figurano scooter e furgoni dismessi, circa 70 pneumatici accumulati in modo disordinato, oli esausti, numerosi ricambi e scarti di plastica, oltre a parti di veicoli, imballaggi e perfino un forno a microonde.

Secondo quanto accertato dagli agenti, si trattava di rifiuti in stato di abbandono, depositati da tempo e senza le necessarie procedure di smaltimento previste dalla normativa.

Per la gestione illecita dei rifiuti è stata contestata una violazione penale con una sanzione di 6.500 euro, accompagnata dall’obbligo di ripristino e bonifica dell’area. Contestualmente è stata inviata la notizia di reato alla Procura.

A questa si aggiunge un’ulteriore sanzione amministrativa di 10.000 euro: il registro di carico e scarico dei rifiuti, infatti, non risultava aggiornato. La situazione è stata segnalata anche alla Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza.

L’operazione rientra nell’attività di controllo sul rispetto delle normative ambientali e sulla corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle attività produttive.