Riflettori sul lavoro nel Tradatese con Welfare Week: convegno per aziende e terzo settore
Lunedì 13 aprile la nuova sede di piazza Moro ospita un dibattito tra imprese e istituzioni per presentare i servizi del collocamento mirato e le agevolazioni per le assunzioni protette
Il mondo delle imprese e quello dei servizi sociali si incontrano per ridisegnare il futuro dell’occupazione nel Tradatese. Lunedì 13 aprile, dalle ore 17:00 alle 19:00, la nuova sede del Centro per l’impiego di Venegono Inferiore, in piazza Moro, ospiterà il convegno «Innovare il lavoro: il contributo delle aziende all’inclusione». L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della Welfare Week, la rassegna che dall’11 al 19 aprile animerà il territorio con oltre ottanta eventi dedicati al sistema dei servizi socio-sanitari.
Un ponte tra aziende e territorio
L’iniziativa nasce dalla volontà del Centro per l’Impiego del Tradatese di stringere un legame sempre più solido con il tessuto produttivo locale. L’obiettivo è duplice: da un lato invitare le imprese a scoprire i servizi gratuiti e le opportunità offerte dalle strutture pubbliche, dall’altro fornire agli enti del terzo settore e alle associazioni nuovi strumenti per favorire l’inserimento lavorativo delle persone più fragili.
Gli strumenti per l’inclusione
Durante l’incontro verranno approfondite le diverse modalità di supporto al lavoro oggi disponibili. Si parlerà delle attività del Collocamento mirato e del Polo Inclusione Lavoro, con un focus particolare sugli incentivi economici previsti per le assunzioni, specialmente per quanto riguarda le persone con disabilità. Sarà inoltre l’occasione per presentare la nuova rete delle cooperative e i percorsi di coprogettazione che vedono collaborare pubblico e privato.
La Welfare Week entra nel vivo
Il convegno si inserisce in un calendario fittissimo che coinvolge tutti i comuni dell’Ambito territoriale di Tradate. La Welfare Week nasce proprio per «raccontare e valorizzare il sistema dei servizi – spiegano gli organizzatori – attraverso momenti di incontro e conoscenza che rendano il sistema territoriale sempre più accessibile, coordinato ed efficace». La partecipazione delle imprese è considerata una leva fondamentale non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la crescita sociale di tutta l’area.
Verso un sistema più accessibile
Rafforzare una rete territoriale partecipata significa creare un ambiente in cui la collaborazione tra istituzioni, aziende e realtà associative diventi una prassi quotidiana. Il Centro per l’Impiego, con questa nuova sede a Venegono, si propone come il baricentro di questo coordinamento, offrendo assistenza tecnica e consulenza per trasformare l’obbligo dell’inclusione in un’opportunità di valore per ogni realtà lavorativa.
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