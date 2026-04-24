Rinviato a ottobre lo spettacolo di Herbert Ballerina al Teatro Condominio di Gallarate
Gli spettatori che non potranno partecipare alla nuova data fissata a fine ottobre avranno la possibilità di richiedere il rimborso seguendo le modalità indicate dall'organizzazione entro il 30 maggio
Cambio di data per lo spettacolo Come una catapulta di Herbert Ballerina in programma al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate. L’appuntamento, inizialmente previsto per il 5 maggio 2026, è stato rinviato al 30 ottobre 2026 alle 20:30 a causa di impegni televisivi dell’artista.
La comunicazione riguarda tutti gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto: i tagliandi resteranno validi per la nuova data senza necessità di sostituzione.
Per chi invece non potrà partecipare al nuovo appuntamento, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 maggio.
Le modalità variano in base al canale di acquisto. Per i biglietti acquistati tramite Ticketone (online o nei punti vendita), la richiesta deve essere effettuata attraverso la procedura disponibile sul sito Ticketone.it. Per i biglietti acquistati direttamente presso la biglietteria del teatro, è necessario recarsi allo sportello e riconsegnare i biglietti integri.
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