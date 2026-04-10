Riqualificazione urbana: incontro in comune a Induno sul “Progetto Olona”

Il Comune di Induno Olona ha indetto un’assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il piano di riqualificazione della frazione Olona. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20:45, presso la Sala Bergamaschi in piazza Giovanni XXIII. L’incontro rappresenta un momento di confronto diretto tra l’amministrazione e i residenti per illustrare il futuro del quartiere.

Il futuro della frazione Olona

Al centro della serata ci sarà l’illustrazione dettagliata del cosiddetto “Progetto Olona”. L’Assessorato all’Urbanistica presenterà gli obiettivi principali dell’intervento, spiegando nel dettaglio quali saranno le fasi attuative e i singoli lavori che interesseranno il territorio della frazione. L’iniziativa mira a trasformare l’area attraverso una serie di opere pubbliche programmate per migliorare la vivibilità e l’estetica della zona.

Partecipazione e confronto con i cittadini

L’assemblea non sarà solo una vetrina per i progetti tecnici, ma una vera e propria occasione di dialogo. Dopo l’esposizione dei tecnici e degli amministratori, è infatti previsto uno spazio aperto dedicato ai contributi dei presenti. I cittadini potranno porre domande, chiedere chiarimenti sulle tempistiche dei cantieri e offrire suggerimenti per affinare gli interventi previsti sul territorio.

Dettagli dell’incontro

L’evento, organizzato dal Comune di Induno Olona, si svolgerà nel cuore del paese. La scelta della Sala Bergamaschi permetterà di accogliere i residenti interessati a conoscere le evoluzioni urbanistiche della frazione. La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di rendere il processo di riqualificazione il più trasparente e condiviso possibile con chi vive quotidianamente quei luoghi.