Ristorante argentino e cocktail bar: Javier Zanetti sbarca sul lungolago di Laveno

Chissà se, in qualche modo, galeotta è stata la Pallacanestro Varese visti i suoi legami stretti con il CEO biancorosso Luis Scola. Secondo il Corriere della Sera, Javier Zanetti sarebbe in procinto di espandere sul Lago Maggiore il suo business dei ristoranti.

Secondo il quotidiano milanese lo storico capitano dell’Inter (oggi vicepresidente nerazzurro: il presidente è il varesino Beppe Marotta) Zanetti starebbe per completare un “triplete” gastronomico aprendo un ristorante a Laveno Mombello. Con una seconda novità in arrivo nella stessa località del Medio Verbano.

Il luogo prescelto dovrebbe essere il Gaggetto, il parco a lago che si trova a pochi passi dall’imbarcadero di Laveno e che potrebbe – stiamo sempre al Corriere – ospitare il nuovo KU by El Gaucho, il nome del ristorante. Le indiscrezioni sul progetto, ancora in parte top secret, parlano di una unione tra cucina e sport: un lido con parrilla argentina, pizzeria, lounge bar e spazi per attività come il beach volley.

L’offerta sarà “all day dining” (ovvero con cucina aperta tutto il giorno), con un’attenzione particolare ai tagli selezionati di carne (come da tradizione argentina) accanto al localissimo pesce di lago. Sempre a Laveno ma al parco delle Torrazze (all’altro capo del lungolago) potrebbe aprire anche il cocktail bar “Ushuaia” sempre a firma dell’ex calciatore argentino.