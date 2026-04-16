Ristrutturare o sostituire i serramenti? Quando conviene davvero (anche per l’ambiente)
Conviene ristrutturare o sostituire i serramenti? Scopri tutti i vantaggi e perché il recupero è una scelta sostenibile
Quando si pensa a lavori in casa, una delle domande più cercate online è sempre la stessa: conviene ristrutturare i serramenti o sostituire gli infissi?
Una scelta che riguarda non solo il risultato finale ma anche costi, comfort abitativo e – sempre più – l’impatto ambientale dell’intervento.
Negli ultimi anni, infatti, la ristrutturazione di serramenti e persiane sta tornando al centro dell’attenzione, anche grazie a una maggiore sensibilità verso il tema della sostenibilità.
Persiane: il primo elemento su cui intervenire
Tra gli elementi più esposti di una casa ci sono le persiane, spesso trascurate ma fondamentali per la protezione della casa. Sole, pioggia e sbalzi di temperatura le mettono alla prova ogni giorno, rendendole spesso il primo componente a deteriorarsi.
Proprio per questo, però, sono anche tra gli elementi su cui conviene intervenire per primi.
Una persiana usurata non è solo un problema estetico: può compromettere la protezione della casa e accelerare il deterioramento degli infissi sottostanti.
Ristrutturare le persiane consente di:
- ripristinare la funzione protettiva
- migliorare l’estetica dell’abitazione
- proteggere meglio gli infissi sottostanti
- prolungare la durata complessiva dei serramenti
Un intervento mirato può fare una differenza concreta, spesso senza la necessità di sostituire.
Da qui nasce una riflessione più ampia: se le persiane possono essere recuperate, lo stesso vale anche per i serramenti?
Quando conviene ristrutturare i serramenti
Dal punto di vista pratico, la domanda resta: quando conviene davvero ristrutturare invece di sostituire gli infissi?
La ristrutturazione è particolarmente indicata quando:
- la struttura del serramento è ancora solida
- si tratta di infissi in legno di buona qualità
- il deterioramento riguarda verniciatura, ferramenta o guarnizioni
- si vuole migliorare il comfort senza affrontare lavori invasivi
In queste situazioni, intervenire sull’esistente consente di ottenere un buon risultato con un investimento più contenuto.
Risparmio e comfort: cosa cambia davvero
Uno dei motivi per cui molti valutano la sostituzione è la ricerca di maggiore isolamento. Ma non sempre è necessario cambiare tutto. Un serramento ristrutturato correttamente può:
- ridurre gli spifferi
- migliorare il comfort termico
- contribuire all’isolamento acustico
- aumentare la protezione da pioggia e agenti atmosferici
Il miglioramento dipende dallo stato iniziale ma in molti casi è sufficiente per rendere la casa più confortevole senza interventi radicali.
Una scelta più sostenibile (e meno impattante)
Sostituire completamente un infisso significa rimuovere e smaltire il vecchio serramento, produrne uno nuovo, trasportarlo e installarlo. Un processo che comporta consumo di materie prime, energia e produzione di rifiuti.
Ristrutturare i serramenti, invece, permette di intervenire su ciò che già esiste, riducendo l’impatto complessivo. In molti casi significa: limitare gli sprechi, evitare lo smaltimento di materiali ancora validi, valorizzare serramenti in legno spesso di qualità elevata.
Un approccio che si inserisce in una logica sempre più diffusa: recuperare, quando possibile, invece di sostituire.
Ristrutturare o sostituire gli infissi: come scegliere davvero
Ristrutturare o sostituire gli infissi non ha una risposta unica valida per tutte le abitazioni: la scelta dipende dallo stato dei serramenti, dal materiale e dagli obiettivi dell’intervento. In molti casi, però, la ristrutturazione dei serramenti rappresenta una soluzione equilibrata, perché consente di migliorare il comfort abitativo, contenere i costi e ridurre l’impatto ambientale.
Prima di procedere con la sostituzione completa degli infissi, è quindi fondamentale valutare se quelli esistenti sono ancora recuperabili. Capire lo stato reale di infissi e persiane, attraverso una verifica iniziale, permette di evitare lavori non necessari e individuare l’intervento più adatto, migliorando la casa senza ricorrere a soluzioni più invasive del necessario.
L’importanza di affidarsi a esperti del settore
C’è poi un aspetto da non sottovalutare: la scelta di chi esegue l’intervento. Affidarsi a un’azienda specializzata, preferibilmente certificata, consente di partire da una valutazione precisa dello stato degli infissi esistenti, anche in relazione al tipo di ristrutturazione prevista.
Un partner qualificato è in grado di individuare le soluzioni più adatte caso per caso, intervenendo in modo mirato e garantendo lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle normative e degli standard di qualità.
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DSE Serramenti: 40 anni di restauro e innovazione al servizio del Varesotto e non solo
Articolo realizzato in collaborazione con DSE Serramenti
Via dei Novaj, 13, Cardano al Campo (VA)
T: +39 0331 260605
@: info@dse-serramenti.it
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