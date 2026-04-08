Ritratti di un’epoca a Malpensa e reportage su Gaza: la quinta settimana del l Festival Fotografico Europeo

Il Festival Fotografico Europeo entra nel vivo della sua quinta settimana con un ricco calendario di appuntamenti che toccano diversi comuni della Valle Olona e l’aeroporto di Malpensa. Tra inaugurazioni di mostre, presentazioni editoriali e riflessioni sul linguaggio visivo, il programma curato dall’Archivio Fotografico Italiano (Afi) propone un viaggio che spazia dai ritratti delle grandi icone del Novecento ai reportage di guerra, fino alle esplorazioni dei paesaggi montani e urbani.

I grandi volti a Malpensa e la montagna a Busto Arsizio

Il percorso espositivo si apre giovedì 9 aprile al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa con la mostra «Gabriele Maria Pagnini. Ritratti di un’epoca 1970–2000». L’esposizione raccoglie i volti di protagonisti assoluti della cultura come Federico Fellini, Andy Warhol e Catherine Deneuve. Pagnini non celebra l’icona, ma cerca l’incontro umano attraverso un bianco e nero rigoroso che punta all’essenziale.

Sempre giovedì, ma alle 18:30 a Busto Arsizio presso lo studio Albè & Associati, si terrà la premiazione della prima edizione del Premio Prospettiva. La serata sarà l’occasione per inaugurare una mostra dedicata ai paesaggi naturali e umani della montagna, esplorando le altitudini attraverso lo sguardo dei fotografi selezionati dalla giuria.

Un fine settimana tra arte e riflessione sociale

Venerdì 10 aprile lo Spazio Immagine di Busto Arsizio ospiterà l’inaugurazione di «Bodies» di Matteo Engolli, una ricerca visiva sull’intimità e la forma del corpo umano. Sabato 11 aprile la programmazione si fa ancora più intensa, partendo al mattino dalla Galleria Boragno con «Insomnia Brasiliensis» di Luca Bonacini, un racconto per immagini tra le linee architettoniche di Brasilia, sospese tra realtà e utopia.

Nel pomeriggio di sabato, alle 16:00 a Olgiate Olona, le Scuderie di via Greppi ospiteranno un momento di forte impatto civile con il progetto «Heart of Gaza». L’iniziativa mette in dialogo i disegni dei bambini palestinesi con gli scatti di sei fotografi locali nella mostra «I Grant You Refuge», documentando la resilienza di un popolo oltre la distruzione.

Editoria e grandi reportage alla Biblioteca Comunale

Contemporaneamente, presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio, si terrà la conferenza «Fotografia e editoria». Protagonisti saranno Fabio Mantovani, che presenterà la sua ricerca sugli attentati in Italia «Sotto gli occhi di nessuno», e Giorgio Bianchi, autore di un lungo reportage sulla guerra in Siria.

«Entriamo nella quinta settimana del festival – spiegano gli organizzatori di Afi – con proposte finalizzate a esplorare il linguaggio visivo. Inaugurazioni e conferenze offriranno occasioni per riflettere e condividere l’amore per la fotografia, forma espressiva che sa raccontare il presente e custodire la memoria».

Il tempo sospeso a Castellanza

La settimana si chiuderà domenica 12 aprile alle 10:30 a Villa Pomini, a Castellanza, con l’incontro «Dialogando di fotografia. Luoghi in attesa». L’evento proporrà proiezioni e stampe di Roberto Venegoni, Silvia Lagostina, Claudio Argentiero e altri autori della collezione Afi, concentrandosi sul concetto di tempo sospeso e sul significato profondo dei luoghi e dei vuoti.