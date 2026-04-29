Roberto Grassi è il nuovo presidente dell’università Liuc di Castellanza

Il Consiglio di amministrazione della LIUC – Università Cattaneo ha nominato Roberto Grassi nuovo presidente dell’ateneo di Castellanza. La nomina è avvenuta nella seduta di martedì 28 aprile 2026.

Grassi, che ha guidato Confindustria Varese per sei anni lasciando il testimone nel maggio 2025, prende il posto di Riccardo Comerio, presidente dal 2019 e recentemente passato alla presidenza di ITS INCOM Academy. Comerio resterà nel Cda come consigliere: il board gli ha rivolto un ringraziamento per il contributo dato al rafforzamento del brand dell’ateneo nel panorama accademico nazionale e internazionale, e per averne affermato il ruolo come leva competitiva per le imprese del territorio.

Per Confindustria Varese, azionista di riferimento e anima storica della LIUC, il passaggio rientra in un percorso di alternanza ai vertici pensato per garantire un apporto continuo di idee e prospettive nuove, mantenendo saldo il legame tra l’università e la comunità imprenditoriale che ne è all’origine.

Al neopresidente Roberto Grassi il Cda ha rivolto l’augurio di guidare LIUC verso un futuro di qualità e di innovazione, sempre al servizio della formazione e della realizzazione dei giovani.