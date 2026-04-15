Roberto Puricelli: «Varese è una città addormentata. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi di viverla»

«Sono cresciuto nella Varese degli anni Sessanta e Settanta, quando si poteva ancora girare in auto per Corso Matteotti e c’erano diverse compagnie che frequentavano il centro. Ho studiato alla Pellico, che era davanti a casa mia. Mio padre era panettiere, presidente provinciale dei panificatori per tanti anni, e il panificio era lì sotto: mi svegliavo col profumo del pane. Ai giardini pubblici, dove c’è il parcheggio di via Verdi, ci giocavamo a pallone. Varese è la mia città, e la seguivo già allora, da ragazzo, quando sindaco era Oldrini col cappotto blu e il cappello in testa».

Roberto Puricelli sorride spesso. È orgoglioso e rimarca il fatto non solo di essere un varesino doc, ma anche di dire sempre quello che pensa. «Sono un uomo libero». Spostato con un figlio. Lui e sua moglie si sono conosciuti quando lui iniziava l’università e lei il liceo scientifico: cinque anni di differenza, dieci di fidanzamento, poi il matrimonio e una vita costruita insieme. «Eravamo assieme dal 1979, fai il conto», dice sorridendo. Un figlio solo, non per scelta originaria: quando volevano il secondo, i genitori di lei si ammalarono in sequenza, prima la madre poi il padre, e il momento giusto non arrivò mai.

A casa con Puricelli e la moglie vive anche un chihuahua di tre anni, erede di una lunga tradizione familiare di animali: con lui una lupa cecoslovacca, otto Maine Coon e per anni avevano allevato cucciolate. «Adesso le ho proibito» dice lui, con la stessa decisione con cui parla di politica.

Lei ha costruito la sua vita su tre pilastri molto diversi: la medicina, la politica e il calcio. Quale sente più vicino alla sua identità?

«Sicuramente la medicina, perché altrimenti non continuerei a farla ancora adesso. Ho fatto l’arbitro di calcio quando studiavo e successivamente sono diventato commissario tecnico e presidente medico degli arbitri anche a livello regionale, ho costruito la sezione varesina che ancora esiste. Poi sono entrato nell’ufficio antidoping e nell’ufficio indagini della Federazione, finché l’ambiente ha cominciato a starmi un po’ stretto e non ho più rinnovato la domanda. Ho seguito anche squadre di basket fino alla serie C e lì ho conosciuto Bruno Arena, il Fico d’India scomparso qualche anno fa. Ma la medicina resta il centro di tutto. La politica mi interessa nella sua dimensione cittadina: conosco la realtà di Varese, le sue persone, i suoi problemi. Già a livello provinciale la seguo sui giornali ma non la sento mia. Se mi chiedessero di fare il segretario provinciale, non lo farei: non conosco le realtà esterne, e fare le cose senza conoscerle non mi appartiene».

Ha seguito migliaia di parti in una vita passata a far nascere. Cosa le ha insegnato la nascita?

«È stata proprio l’idea della nascita a determinare la mia scelta nella specialità. Ero indeciso tra pediatria e ginecologia. La pediatria mi piaceva, ma mi spaventava l’idea che il bambino non mi spiegasse il sintomo. La ginecologia invece associa il momento tragico della malattia al momento lieto della nascita. Vedere nascere un bambino ti dà un’emozione che per me è sempre stata unica. Qualsiasi bambino ho fatto nascere, era ogni volta un’emozione positiva. Come credo possa darla al chirurgo bravo salvare una vita sul tavolo operatorio: per me la gioia più grande era quella».

Quando ha cominciato a occuparsi di politica?

«Ho cominciato quando Battipede si era presentato con i pensionati e mi aveva chiesto di partecipare alle elezioni comunali. Per sei mesi ho fatto anche il segretario provinciale di quel partito poi ho lasciato. Nel 1994, con l’entrata in scena di Berlusconi, ho aderito a Forza Italia. Avevo chiamato Roma, mi ero fatto mandare il programma, l’avevo letto e mi aveva convinto. Siamo stati tra i primi qui a Varese. Al primo congresso cittadino sono stato eletto coordinatore, contrapposto a Carabelli che aveva il sostegno di Tomassini. Alle prime elezioni comunali con Forza Italia eravamo in cinque all’opposizione in consiglio comunale e io ero capogruppo. Dal 1997 sono diventato vice sindaco nella seconda giunta Fumagalli».

Qual è il luogo di Varese che ama di più?

«Il lago. Quello di allora, voglio dire. Quando studiavo e avevo finito, andavo giù alla Schiranna, mi mettevo davanti all’acqua, fumavo una sigaretta e mi rilassavo guardando il lago. Mi piace anche il Sacro Monte e i giardini ci sono cresciuto, però il lago è quello che mi ha tenuto di più. Quando dovevo rilassarmi, andavo lì».

Lei è stato impegnato in diverse realtà tra Rotary, sport e altro. Quanto contano le reti civiche in una città come Varese?

«Sono importantissime. Credo che senza l’associazionismo e il volontariato si farebbe una fatica enorme, sia per il welfare sia per tante altre cose. C’è a volte un disinteresse, o almeno uno scarso impegno, da parte della politica in senso generale: si parla, si parla, ma le soluzioni sono poche, e se non ci fosse il terzo settore a tenere in piedi molte cose, si sentirebbe il vuoto. Nel Rotary sono entrato a Sesto Calende quando ero primario a Gallarate, poi come sono tornato a Varese ho chiesto il trasferimento e sono entrato nel club cittadino. Sono mondi diversi, ma hanno una cosa in comune: ti mettono in contatto con la città vera, con le persone, con i problemi reali. E questa è una ricchezza che la politica da sola non riesce a dare».

Da medico e da amministratore, quali sono i nodi irrisolti della città?

«Il decoro urbano, che è stato molto trascurato. I giardini pubblici, il parco Estense, i sentierini, le ville, i marciapiedi: adesso stanno correndo a mettere le pezze dopo anni di abbandono. Ma il problema più grave è che la città è addormentata. Lo vedo la sera quando fumo una sigaretta sul balcone, lo vedo quando passeggio con il cane. La gente non si sente sicura, non ha voglia di stare in giro, non ha voglia di vivere la città. Corso Matteotti è praticamente morto come commercio: ha chiuso anche l’ultima gastronomia, abbiamo quasi solo grandi catene. I giovani si ritrovano il venerdì e il sabato per l’aperitivo, ma sul piano culturale non hanno niente con cui confrontarsi».

Varese viene spesso descritta come una città che fatica a valorizzare le proprie risorse. Lo condivide?

«Sì. Ho sempre auspicato uno spazio museale capace di ospitare mostre importanti. Sono andato più volte a Novara per vedere le loro esposizioni: l’ultima sull’Ottocento lombardo ha avuto 70.000 visitatori. Se vogliamo far vivere la città dobbiamo portare questo tipo di cultura, non basta presentare libri. Il teatro è un altro nodo: quando avevamo acquisito la caserma Garibaldi si pensava addirittura di collocarlo lì dentro. Il Politeama non risolve il problema, anche per la sua posizione. Sul Sacro Monte la responsabilità è di chi l’ha amministrato finora: serve un parcheggio utile, o almeno un trasporto pubblico che funzioni anche di sera. Il Campo dei Fiori è un’altra preziosità che stiamo lasciando dormire. E poi dobbiamo fare rete con i comuni vicini, con Gallarate, con Busto: invece di campanilismi, potremmo costruire un’offerta territoriale che porti gente da fuori».

Com’è cambiato il modo di fare politica in trent’anni?

«Non c’è più politica, nel senso vero. C’è personalismo, non c’è formazione, non si fa gavetta. Prima si imparava dagli altri, c’era dialogo anche tra opposizione e maggioranza. Con Galimberti, per esempio, uno dei difetti più grossi che gli trovo è l’assenza di confronto reale: dice di dialogare, ma non è mai così. E poi siamo tutti uguali: essere di destra o di sinistra oggi fa la differenza come tifare Milan o Inter».

Nel 2018 scrisse una lettera aperta quando Marsico lasciò Forza Italia. Oggi nemmeno lei è nei banchi del partito. Come mai?

«Io sono di Forza Italia da sempre, non ho mai stracciato la tessera. Sono entrato in un movimento civico perché dopo il commissariamento si sono fatti avanti dei personaggi che non ritenevo adatti ai ruoli che gli venivano assegnati. Ho chiesto più volte che si facessero congressi, che si votassero i rappresentanti. Niente. Allora sono uscito. Adesso mi dicono di rientrare: valuterò in base a quello che vedo. Mi infastidisce però che Forza Italia in provincia sembri solidale con il Pd. Se vogliamo costruire un centrodestra vincente a Varese alle prossime elezioni, dobbiamo aggregare tutti, Vannacci, l’Udc e anche le liste civiche, senza escludere nessuno per logiche nazionali. Il programma deve essere quello di Varese».

C’è un momento della sua carriera, medica o politica, di cui va particolarmente fiero?

«In medicina mi sento davvero soddisfatto e appagato. Quando mi proposero il concorso a Gallarate non volevo farlo: andai dal professor Bolis e gli dissi che preferivo restare a Varese a fare una vita serena. Insistettero, andai, e da lì è iniziata la carriera apicale. Anche adesso, se guardo le recensioni sul mio lavoro, ho riscontri bellissimi, e non è che pago le persone per scriverle. In politica il momento più significativo è stato il vice sindaco: tant’è che alle elezioni successive sono risultato il più votato a Varese. E poi la presidenza del consiglio comunale, dove mi sono dimesso da coordinatore cittadino per non confondere il ruolo politico con quello istituzionale. Anche i consiglieri dell’opposizione mi hanno detto che ero stato corretto. Questo conta».

Che città vorrebbe tra dieci anni?

«Non voglio fare il nostalgico, ma la vorrei come era quindici anni fa. Una città dove la gente si senta orgogliosa di esserci, dove trovi la cultura giusta, le possibilità di svago, la sicurezza, l’accessibilità per le famiglie. Una città dove chi va a lavorare a Milano torna a Varese perché Varese è bella, non solo perché costa meno».