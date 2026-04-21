Robot batte il record umano nella mezza maratona di Pechino: il futuro corre già più veloce

Non è più tempo di sorridere guardando robot umanoidi alle prese con lo sport: la realtà ha superato la curiosità. A Pechino, durante una mezza maratona dedicata alle macchine, un robot ha battuto il miglior tempo umano mai registrato sulla distanza, segnando un passaggio simbolico nell’evoluzione della robotica.

Il protagonista si chiama Lightning, sviluppato dall’azienda cinese Honor, nota finora soprattutto per smartphone e laptop. Il robot ha completato il percorso nella zona tecnologica E-Town in 50 minuti e 26 secondi, demolendo il precedente record umano di 57 minuti e 20 secondi.

Alto 169 cm, Lightning rappresenta un salto tecnologico notevole. Dotato di una coppia massima di 400 Nm e di un avanzato sistema di raffreddamento a liquido – capace di dissipare il calore con un flusso superiore ai quattro litri al minuto – ha dimostrato un’efficienza e una resistenza impressionanti. In pratica, può correre una mezza maratona “senza sudare”, almeno in termini meccanici.

La gara, però, non è stata priva di imprevisti. Se il team Honor ha dominato piazzando tre modelli sul podio, un altro robot ha avuto una giornata disastrosa: inciampato alla partenza, si è letteralmente distrutto davanti agli spettatori. Un episodio che ricorda come la tecnologia, per quanto avanzata, sia ancora in fase di perfezionamento.

Nonostante gli incidenti, il messaggio è chiaro: in appena un anno i progressi sono stati enormi, soprattutto nella mobilità articolare e nell’efficienza operativa. Il traguardo tagliato da Lightning non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale forte su ciò che ci aspetta nel prossimo futuro.