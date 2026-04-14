Rosa Camuna ad Arianna Fontana: la campionessa di short track premiata da Regione Lombardia

Un compleanno da ricordare per Arianna Fontana. La pluricampionessa olimpica di short track ha ricevuto oggi la Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia, consegnata dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore alla Montagna Massimo Sertori al 35° piano di Palazzo Lombardia.

Il riconoscimento è stato attribuito alla campionessa originaria di Sondrio “per aver rappresentato con straordinarie capacità l’eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”.

“Mi rende davvero felice ricevere questo premio – ha dichiarato Fontana – e poter parlare non solo del passato e di quanto successo pochi mesi fa durante le Olimpiadi, ma anche del futuro e dei progetti già in campo per questa regione”.

La visita è caduta in una giornata significativa per lo sport lombardo: Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme ai rispettivi capoluoghi, hanno annunciato l’avvio di un percorso di valutazione per una candidatura olimpica congiunta ai Giochi estivi del 2036 o del 2040. “Si riparte da questo modello – ha spiegato il presidente Fontana – che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi”. Fontana ha anche aperto alla possibilità di far coincidere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo.

Quanto al suo futuro agonistico, Fontana non chiude le porte. “Finite le Olimpiadi pensavo di svegliarmi con una sensazione di appagamento e dire: ‘Ok Arianna, puoi appendere i pattini al chiodo’ – ha raccontato ai microfoni di Lombardia Notizie –. Quella sensazione, però, non è ancora arrivata. Sto lasciando tutte le porte aperte, senza prendere decisioni affrettate”.