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Ruba 19 bottiglie di champagne e una Coca Cola: arrestato a Varese

Il furto in un supermercato per un valore di oltre 900 euro: l'uomo fermato dalla security. Scappato un complice

champagne | foto da Pixabay

Un uomo di 26 anni è stato arrestato intorno alle 18 di ieri, lunedì 13 aprile, in un supermercato di Masnago con l’accusa di furto. Il giovane ha infatti rubato un totale di 19 bottiglie di champagne del valore complessivo di oltre 900 euro.

Il 26enne di origini rumene, residente a Rozzano nel Milanese, è stato sorpreso e fermato mentre una seconda persona che lo accompagnava è riuscita a scappare. Aveva con sé una borsa contenente le bottiglie di “Moët & Chandon”, “Veuve Clicquot” anche in formato magnum, oltre a una Coca-Cola e una confezione di pinsa. Secondo quanto risulta l’uomo avrebbe approfittato della presenza di un cliente che lo precedeva alle casse all’uscita dal supermercato: gli si è accodato e ha provato a dileguarsi. (Foto di Werner Weisser da Pixabay)

Gli addetti alla sicurezza del grande punto vendita però lo hanno osservato e quindi fermato per poi chiamare il 112; una pattuglia dei carabinieri che hanno sede a poche decine di metri ha proceduto all’arresto. Il giovene è stato processato nella mattina di martedì 14. Per lui il Pubblico Ministero in aula a Varese ha chiesto l’applicazione del divieto di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la caserma dei carabinieri nel comune di residenza.

 

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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