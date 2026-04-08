“Rubate le piantine sulla tomba di mio cognato”: a Saronno continuano i furti al cimitero

A Saronno torna a emergere il problema dei furti nei cimiteri, un fenomeno che colpisce non tanto per il danno materiale, ma soprattutto per il dolore che provoca ai familiari dei defunti. A segnalarlo è una nostra lettrice, che racconta quanto accaduto sulla tomba di un parente scomparso nei mesi scorsi.

«Andando a trovare mio cognato, venuto a mancare a 46 anni l’estate scorsa, ho provato sconforto e arrabbiatura nel trovare le piantine scelte da mio figlio e piantate sulla sua tomba sradicate e rubate» racconta Samantha. Un gesto che lascia un segno profondo: «La tomba è stata lasciata spoglia e da risistemare».

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Già nei mesi scorsi erano stati segnalati episodi simili nei cimiteri cittadini, come il furto di un alberello di Natale e di un presepe avvenuto durante le festività. Segnali di un problema che continua a ripresentarsi e che colpisce in particolare oggetti e decorazioni lasciati dai familiari sulle tombe.

La testimonianza si chiude con una domanda che riassume il sentimento di molti: «Ci sarà mai pace per i nostri defunti al cimitero?». Un interrogativo che richiama l’attenzione su un fenomeno che, oltre alla sicurezza, riguarda anche il rispetto dei luoghi e delle persone.