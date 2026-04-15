Rumore: la rivista musicale che resiste e sfida la “desertificazione del cartaceo”
Rossano Lo Mele, Marco De Crescenzo e Nicholas David Altea hanno esplorato i nuovi confini del racconto musicale nell'incontro della rassegna Spiegami
Trentaquattro anni di pubblicazione ininterrotta, dal febbraio del 1992 a oggi, rappresentano un caso raro nel panorama dell’editoria italiana. A Castronno, nello spazio libero di VareseNews, ovvero Materia, la rassegna Spiegami ha portato i volti e le firme di Rumore per analizzare come sia cambiato il mestiere di chi scrive di musica.
Rossano Lo Mele, Marco De Crescenzo e Nicholas David Altea hanno tracciato un bilancio che parte dai tempi in cui i distributori garantivano la tenuta economica delle testate per arrivare all’attuale predominio dei flussi digitali.
RIVIVI LA SERATA
L’analisi di Rossano Lo Mele ha messo a nudo le difficoltà strutturali del settore. «Si assiste alla desertificazione del cartaceo su base mondiale e noi siamo forse le uniche due isole rimaste, insieme alla Francia» ha spiegato il direttore editoriale. Secondo Lo Mele, sebbene l’Italia mostri una resistenza particolare legata al supporto fisico, il vero cambiamento è antropologico e riguarda l’uso dei dispositivi mobili. Il telefonino ha infatti sottratto lo spazio mentale che un tempo spettava alla lettura lenta, frammentando l’interesse del pubblico tra notifiche costanti e stimoli immediati.
Sull’evoluzione dei linguaggi web è intervenuto Nicholas David Altea, responsabile della parte digital della rivista. Il giornalista ha descritto un ecosistema digitale che spesso premia la velocità a scapito del piacere della scoperta critica. «L’online è tutto un mondo così veloce che alcune volte non è neanche divertente» ha osservato Altea, ricordando come oggi i social network non fungano più solo da ponte verso i contenuti esterni, ma tendano a trattenere l’utente in una bolla di consumo rapido e superficiale.
Il dibattito ha evidenziato come, in un contesto dove il discorso musicale è diventato marginale nel dibattito pubblico, la tenuta di un progetto dipenda dalla sua coerenza interna. Rossano Lo Mele ha parlato di una «manutenzione dell’affetto redazionale», riferendosi alla capacità di mantenere unita una squadra di firme storiche che il pubblico continua a riconoscere come autorevoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.