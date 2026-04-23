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Sabato 25 aprile presidio in piazza a varese del Comitato Varesino per la Palestina

Dalle 16.30 alle 17.30 piazza del Garibaldino a Varese ospiterà il presidio dal titolo "Rompere il silenzio"

bandiera palestina gaza

Sabato 25 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, piazza del Garibaldino a Varese ospiterà un presidio dal titolo “Rompere il silenzio“. L’iniziativa, annunciata dagli organizzatori del Comitato Varesino per la Palestina, si inserisce nella giornata delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione.

Nel comunicato diffuso dai promotori, il presidio viene presentato come un momento di mobilitazione «contro il genocidio dei palestinesi» e a sostegno di quella che gli organizzatori definiscono «la lotta di liberazione» del popolo palestinese.

Gli organizzatori collegano esplicitamente il significato del 25 aprile alla situazione attuale in Medio Oriente. Nel comunicato si richiama il canto “Bella ciao”, definito «un canto di liberazione, resistenza e coraggio universale», e si sostiene che oggi non sia possibile celebrare la ricorrenza «senza sostenere la lotta di liberazione di coloro per i quali il 25 aprile non è ancora arrivato».

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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