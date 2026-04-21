Salone del Mobile, l’assessore Caruso: «Vetrina d’eccellenza che trasforma la bellezza in valore»

A margine dell’apertura della 64ª edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera, l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha evidenziato l’importanza strategica della manifestazione non solo per l’economia, ma per l’intero sistema culturale e identitario del territorio.

Bellezza, artigianato e innovazione

Secondo l’assessore Caruso, il Salone rappresenta il palcoscenico ideale dove la Lombardia può mostrare al mondo la propria capacità di far evolvere la tradizione: «È un appuntamento prestigioso che valorizza il Made in Italy e il saper fare lombardo, trasformando la bellezza in valore, l’artigianato in innovazione e la tradizione in visione».

Un modello di competitività

L’assessore ha poi rimarcato come la forza della regione risieda proprio nella capacità di unire il talento creativo alla solidità industriale: «Qui si misura la forza di un sistema produttivo e culturale in grado di coniugare creatività, qualità e competitività internazionale. La nostra regione si conferma ancora una volta un modello solido, capace di attrarre investimenti e talenti, mostrando un’identità profondamente riconoscibile».

Con queste parole, Caruso (FDI) ribadisce il sostegno dell’istituzione regionale a un settore che è al contempo espressione artistica e volano economico, consolidando la leadership della Lombardia come punto di riferimento mondiale per il design.