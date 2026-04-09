“Salvare una vita è sempre una buona idea”: a Saronno una serata e un docufilm sui soccorsi nel Mediterraneo

Venerdì 10 aprile al Teatro Regina Pacis è in programma “Sconfinamenti”, una serata promossa da Resq con la proiezione di un docufilm dedicato alle operazioni di soccorso nel Mediterraneo e l’intervento di Alberto Guariso

Una serata di riflessione e testimonianza sul tema delle migrazioni e dei soccorsi in mare. Venerdì 10 aprile alle 20.45 il Teatro Regina Pacis di Saronno ospiterà “Sconfinamenti”, evento promosso da Resq People Saving People – equipaggio di terra di Saronno, con la proiezione del docufilm “Un mare di porti lontani”.

L’iniziativa, a ingresso libero, propone al pubblico un momento di approfondimento su una delle questioni più attuali e complesse del nostro tempo, attraverso immagini e racconti dal Mediterraneo.

Al centro della serata ci sarà il lavoro del regista Marco Daffra, un docufilm di 54 minuti che racconta le storie dei naufraghi e delle operazioni di soccorso in mare. Un progetto definito come un “omaggio di verità” a chi tende la mano alle persone in difficoltà.

Il titolo stesso della serata, “Sconfinamenti”, richiama il superamento dei confini geografici e umani, mentre lo slogan “salvare una vita è sempre una buona idea” sintetizza il messaggio dell’iniziativa.

Dopo la proiezione è previsto un momento di confronto con Alberto Guariso, avvocato e membro del direttivo di Resq People. Il suo intervento offrirà un approfondimento giuridico e umano sul tema dei soccorsi e delle politiche legate alle migrazioni.

La serata è organizzata con il sostegno di diverse associazioni e realtà locali, tra cui Emergency, Acli Saronno, la Comunità pastorale Crocifisso Risorto e altri gruppi attivi sul territorio. Un segnale della volontà condivisa di promuovere occasioni di sensibilizzazione e dialogo su uno dei drammi e temi più delicati del nostro tempo.