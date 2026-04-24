Samira De Stefano sempre più in alto: semifinale a Chiasso e best ranking per la varesina

È arrivato, probabilmente, il momento di conoscere Samira De Stefano. La tennista varesina, 21 anni, in questo 2026 ha conquistato due tornei ITF su due diverse superfici e in queste ore si è qualificata per un’altra semifinale, quella sulla terra rossa dell’Axion Open di Chiasso, in Canton Ticino.

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De Stefano è cresciuta sugli storici campi del T.C. Varese a Casciago e da tempo era attesa a risultati rilevanti dagli addetti ai lavori che la considerano la maggiore promessa del tennis provinciale al femminile. Nel 2024 a Viserba conquistò il primo titolo ITF di livello W15, lo scorso anno si impose per la prima volta in un futures di categoria superiore (W35) a Solarino.

Ma come detto, è in questi mesi che si sta rivelando giocatrice di livello interessante: a gennaio ha vinto il torneo W15 di Monastir (Tunisia), sul cemento battendo 6-3 6-3 in finale la russa Zhabrailova. Poi ha toccato il suo – per ora – massimo in classifica arrivando al numero 288. Quindi ha vinto il torneo su terra di Santa Margherita di Pula (6-0 6-2 sulla tedesca Joelle Steur) e ora la partecipazione a Chiasso: sommando i cinque successi in Sardegna e i tre in Canton Ticino Samira è arrivata a otto vittorie consecutive.

A Chiasso infatti la varesina ha battuto nell’ordine l’azzurra Noemi Basiletti, la turca Ayla Aksu e oggi la ceca Tereza Martincova, esperta e rilevante visto che ha un passato piuttosto buono: ex numero 40 al mondo e finalista in un torneo WTA nel 2021. De Stefano ha vinto il match 6-4 6-3: «Questo risultato vale molto perché mi alleno ogni giorno per crescere in classifica – ha detto Samira dopo il match – e poter festeggiare qui vicino casa il mio best ranking vale molto. Prossimo obiettivo? Poter giocare le qualificazioni di uno Slam sarebbe molto importante, ma è un traguardo che va raggiunto passo dopo passo».

In semifinale la varesina se la vedrà con Lisa Pigato, 23enne bergamasca sulla cresta dell’onda per essere entrata tra le prime 150 del ranking e divenuta la numero 3 d’Italia. Samira sulla carta è distante dall’avversaria ma ci proverà senza dubbio: nel frattempo, con i punti ottenuti in Ticino, migliorerà sensibilmente il proprio best ranking salendo intorno alla 250a posizione WTA.