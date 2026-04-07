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San Francesco compie ottocento anni e Davide Rondoni porta la sua poesia a Villa Recalcati

Il poeta e scrittore, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo, presenta martedì 7 il suo libro nella Sala Ambrosoli

san francesco d'assisi

Varese entra nel calendario delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Questa sera, martedì 7 aprile, Villa Recalcati ospita Davide Rondoni, poeta e scrittore tra i più noti del panorama italiano, chiamato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe per presentare il suo La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo, edito da Fazi Editore.

Rondoni non è ospite casuale: è presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di Francesco, figura che attraversa il libro non solo come santo ma come poeta — voce che ha saputo guardare al dolore e alla gioia come facce della stessa realtà. Il titolo stesso, La ferita, la letizia, condensa questa tensione: la sofferenza non come negazione della letizia, ma come suo passaggio obbligato.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Centri Culturali e con il patrocinio della Provincia di Varese. L’appuntamento è alle 21 nella Sala Ambrosoli di Villa Recalcati, in Piazza della Libertà. L’ingresso è libero.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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