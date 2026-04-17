San Francesco: il soldato, il poeta, il santo. Un viaggio a Induno Olona nell’ottavo centenario della morte

Un viaggio nella breve ma intensa vita di una delle figure più iconiche e affascinanti della storia. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, la Pro Loco di Induno Olona, con il patrocinio del Comune, organizza per giovedì 23 aprile 2026 una serata speciale dedicata al “Poverello di Assisi”.

L’appuntamento è per le ore 20:45 presso la Sala Bergamaschi, dove il professor Alberto Introini, docente e scrittore, guiderà il pubblico attraverso le diverse sfaccettature della complessa personalità del Santo: il soldato dalla gioventù cavalleresca, il poeta del Cantico delle Creature e il fondatore dell’Ordine Francescano.

Un racconto tra parole e musica

La serata non sarà solo una lezione magistrale, ma un vero e proprio percorso immersivo. Le parole del professor Introini saranno infatti accompagnate dal violino di Francesca Valeri, che curerà la parte musicale dell’evento, creando un’atmosfera suggestiva in grado di richiamare i temi della spiritualità e della conversione francescana.

Informazioni utili

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per riflettere sull’attualità del messaggio di San Francesco a ottocento anni dalla sua scomparsa.