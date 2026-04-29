San Vittore, il Museo del Paesaggio apre gratis ai verbanesi

In occasione della festa patronale di San Vittore, il Museo del Paesaggio di Verbania offre un ingresso gratuito ai residenti della città. L’iniziativa è in programma per venerdì 8 maggio nella sede di Palazzo Viani Dugnani, con apertura dalle 10 alle 18. Per accedere sarà sufficiente presentare un documento di identità in biglietteria.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per visitare la collezione permanente di pittura e scultura, le due Allegorie di Paolo Veronese e il recente riallestimento delle sale al piano terra dedicate a Paolo Troubetzkoy, curato dalla direttrice artistica e conservatrice del museo, Federica Rabai.

Attualmente una trentina di opere del cosiddetto “principe scultore” sono in prestito alla Galleria d’Arte Moderna di Milano per la retrospettiva “Paul Troubetzkoy. Lo Scultore della Belle Époque”, dopo il successo al Musée d’Orsay di Parigi. In virtù di questo prestito, nelle sale di Palazzo Viani Dugnani sono esposte in questi mesi sculture raramente visibili al pubblico, provenienti dai depositi.

Il riallestimento della gipsoteca dedicata a Troubetzkoy racconta il periodo parigino dell’artista, quando visse e lavorò a stretto contatto con l’élite culturale e mondana, e gli anni americani, caratterizzati da soggetti come indiani e cowboy, che lo affascinarono fin da giovane. Tra le opere in esposizione anche la grande scultura “Jean Bugatti alla guida della sua automobile” del 1929, testimonianza della contaminazione tra arte e storia del design automobilistico.

Nel bookshop del museo è disponibile il numero di Art e Dossier dedicato a Paul Troubetzkoy, pubblicato in concomitanza con la mostra milanese e curato dallo storico dell’arte e collaboratore del museo Stefano Martinella. È inoltre in vendita il catalogo della mostra “Paul Troubetzkoy, il principe scultore”, a cura di Cécile Champy-Vinas, Omar Cucciniello, Anne-Lise Desmas ed Édouard Papet, edito da Officina Libraria.

Il Museo del Paesaggio di Verbania, in via Ruga 44, è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, con chiusura il martedì. Per informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@museodelpaesaggio.it o consultare il sito www.museodelpaesaggio.it