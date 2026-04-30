San Vittore, la Girometta d’oro brilla per Andrea Chiodi: Varese premia il suo regista

È il nome che tutti aspettavano e che, come da tradizione, la Famiglia Bosina ha tenuto in serbo fino all’ultimo: la Girometta d’oro 2026 va ad Andrea Chiodi. Il regista varesino sarà il protagonista assoluto delle celebrazioni per San Vittore, ricevendo il massimo riconoscimento cittadino per aver saputo portare il nome di Varese nel firmamento della cultura e del teatro contemporaneo.

Chi è Andrea Chiodi: dal Sacro Monte ai grandi classici

Classe 1979, Andrea Chiodi non è solo “il regista di Varese”, ma una delle firme più interessanti della scena teatrale nazionale. Allievo di grandi maestri come Piera Degli Esposti, Chiodi ha saputo costruire un ponte tra la spiritualità del territorio e la potenza del teatro.

È l’anima e il direttore artistico del festival “Tra Sacro e Sacro Monte”, l’evento che ogni estate trasforma la quattordicesima cappella in un palcoscenico a cielo aperto, ma la sua carriera vanta regie nei più prestigiosi teatri italiani, dal Piccolo di Milano allo Stabile del Veneto. Noto per la sua capacità di rileggere i classici (indimenticabili i suoi lavori su Shakespeare, Goldoni e la “Bisbetica domata”), Chiodi ha sempre mantenuto un legame viscerale con la sua città, dimostrando che la cultura può essere il motore di una comunità.

Il cuore della festa in Salone Estense

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 3 maggio, a partire dalle ore 10:00, nel Salone Estense. Sotto la guida del Regiù Luca Broggini, la mattinata sarà un intreccio di eccellenze:

Impresa e Storia: Un premio speciale alla Mera & Longhi, che festeggia 130 anni di attività, simbolo della Varese che produce con dolcezza.

Nuove Scommesse: Riconoscimento al Tarèl, la taverna lombarda di via Vetera aperta da un mese, per l’impegno nel rilancio della cucina tipica.

Memoria Industriale: Un momento dedicato alle storiche moto Aermacchi, nate nei capannoni varesini, con il commento musicale del Gruppo Folk Bosino.

La fiaccolata all’alba e il Rito del Faro

La festa inizierà alle 6:00 con la partenza della fiaccolata dal Sacro Monte. La fiamma attraverserà tutti i rioni cittadini per giungere in centro durante le premiazioni.

Alle ore 11:00, il corteo si sposterà in Basilica per il suggestivo Rito del Faro. Durante la Messa Solenne, verrà celebrata anche la “Mamma dell’anno”, la centenaria Felicita Maria Mortarino (classe 1924), che riceverà l’omaggio della città.

La mattinata si chiuderà in piazza Canonica con l’aperitivo offerto dalla Famiglia Bosina.

“Le motivazioni del premio ad Andrea Chiodi e le altre sorprese le sveleremo domenica,” anticipa Luca Broggini, “ma premiare un talento così legato alla nostra terra è per noi motivo di immenso orgoglio”.