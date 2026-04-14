Saranno quattro le liste in corsa: Alberto Nervo candidato per Somma Sì

Il quadro elettorale in vista delle elezioni di Somma Lombardo trova un quarto contendente per l’insediamento a Palazzo Viani Visconti. Alberto Nervo domani ufficializzerà ai sommesi e alla stampa la propria candidatura a sindaco alla guida della lista civica Somma Sì.

A partire dall’incontro di mercoledì 15 aprile in Sala Fallaci, il progetto civico lancia infatti la sfida a Pulli (Azione) il centrosinistra uscente di Aliprandini e soprattutto, «il carissimo amico», Silvio Pezzotta, che giusto domenica ha confermato la propria candidatura per il centrodestra.

La decisione di correre in solitaria è maturata dopo mesi di riflessioni ed è diventata realtà in seguito al naufragio della lunga trattativa interna al centrodestra per Piero Cesare Iametti, ritiratosi dalla corsa lo scorso 3 aprile, e l’incompatibilità con alcune liste – «due» precisa Nervo – all’interno della coalizione di centrodestra. Nervo ha scelto dunque di non confluire nelle liste a sostegno di Pezzotta, rivendicando la rottura dettata da veti incrociati: «Sono stato molto vicino a Iametti fino alla fine, ma è andata così. Stesso discorso posso dirlo con Pezzotta» dichiara l’aspirante primo cittadino.

Nonostante i tempi stretti rispetto ai competitor, in particolare il centrosinistra e Azione, la struttura della nuova lista è già definita. «Questi mesi di dialogo con i partiti di destra ci hanno costretto a un ritardo su alcuni aspetti, a partire ad esempio dai manifesti e volantini» ammette Nervo, confermando però di aver già depositato le 110 firme necessarie e di avere già i nomi dei quindici candidati pronti a sostenerlo (il massimo per una lista è di 16).

Il battesimo pubblico di Somma Sì è fissato per domani alle 17, presso la sala Oriana Fallacci. Sarà il momento della presentazione ufficiale dei candidati e di una prima parte del programma, mentre per quanto riguarda possibili intese future il candidato preferisce non sbilanciarsi.