Saranno quattro le liste in corsa: Alberto Nervo candidato per Somma Sì
Dopo il ritiro di Iametti per il centrodestra, Nervo sceglie di non sostenere la coalizione di Pezzotta, preferendo invece correre in solitaria. In sala Fallaci lancia la sfida a Pulli e Aliprandini e agli ex alleati
Il quadro elettorale in vista delle elezioni di Somma Lombardo trova un quarto contendente per l’insediamento a Palazzo Viani Visconti. Alberto Nervo domani ufficializzerà ai sommesi e alla stampa la propria candidatura a sindaco alla guida della lista civica Somma Sì.
A partire dall’incontro di mercoledì 15 aprile in Sala Fallaci, il progetto civico lancia infatti la sfida a Pulli (Azione) il centrosinistra uscente di Aliprandini e soprattutto, «il carissimo amico», Silvio Pezzotta, che giusto domenica ha confermato la propria candidatura per il centrodestra.
La decisione di correre in solitaria è maturata dopo mesi di riflessioni ed è diventata realtà in seguito al naufragio della lunga trattativa interna al centrodestra per Piero Cesare Iametti, ritiratosi dalla corsa lo scorso 3 aprile, e l’incompatibilità con alcune liste – «due» precisa Nervo – all’interno della coalizione di centrodestra. Nervo ha scelto dunque di non confluire nelle liste a sostegno di Pezzotta, rivendicando la rottura dettata da veti incrociati: «Sono stato molto vicino a Iametti fino alla fine, ma è andata così. Stesso discorso posso dirlo con Pezzotta» dichiara l’aspirante primo cittadino.
Nonostante i tempi stretti rispetto ai competitor, in particolare il centrosinistra e Azione, la struttura della nuova lista è già definita. «Questi mesi di dialogo con i partiti di destra ci hanno costretto a un ritardo su alcuni aspetti, a partire ad esempio dai manifesti e volantini» ammette Nervo, confermando però di aver già depositato le 110 firme necessarie e di avere già i nomi dei quindici candidati pronti a sostenerlo (il massimo per una lista è di 16).
Il battesimo pubblico di Somma Sì è fissato per domani alle 17, presso la sala Oriana Fallacci. Sarà il momento della presentazione ufficiale dei candidati e di una prima parte del programma, mentre per quanto riguarda possibili intese future il candidato preferisce non sbilanciarsi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.