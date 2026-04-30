Saronno, dalla Lega voto contrario al bilancio 2025: “Conti solidi ma città senza visione”

Il rendiconto 2025 del Comune di Saronno evidenzia conti solidi, ma non restituisce ancora una visione chiara per la città. E’ sulla base di questa valutazione che si basa il voto contrario al consuntivo 2025 espresso dalla Lega in Consiglio comunale.

Secondo Raffaele Fagioli, unico consigliere della Lega, il bilancio consuntivo fotografa una situazione economica stabile, con un avanzo di amministrazione consistente. Tuttavia, la quota effettivamente disponibile risulta limitata, poiché molte risorse sono accantonate o vincolate.

Una gestione prudente, definita comprensibile in un anno complesso, «ma che – sottolinea – non si è ancora tradotta in interventi concreti e percepibili per i cittadini».

Tra i temi sollevati c’è quello della sicurezza. L’amministrazione rivendica un aumento dei controlli e delle ore di presidio, elementi che la Lega riconosce ma giudica insufficienti: «Nei documenti manca una valutazione degli effetti reali di queste politiche, mentre resta diffusa una percezione di insicurezza, in particolare nelle aree più sensibili della città».

Critiche anche sul fronte delle politiche sociali e della manutenzione urbana. Pur a fronte di una gestione ritenuta corretta dal punto di vista amministrativo, la Lega evidenzia una difficoltà nel leggere risultati concreti.

Strade, marciapiedi e verde pubblico continuano a restituire, dice Fagioli, «l’impressione di interventi frammentati», senza un progetto organico. Gli investimenti programmati ci sono, ma molti risultano rinviati, rendendo difficile intravedere una strategia complessiva di rigenerazione urbana.

«Il voto contrario – precisa la Lega – non è una bocciatura ideologica, ma una richiesta politica chiara: la solidità dei conti va trasformata in una visione. Il 2026 deve essere l’anno delle scelte, non solo della gestione. Saronno ha bisogno di un progetto riconoscibile su sicurezza, qualità urbana e coesione sociale, non solo di bilanci in ordine».