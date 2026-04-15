Saronno ricorda suor Annunciata, domenica la benedizione della targa nei giardini di via Cervi

Il ricordo di suor Annunciata Fumagalli non si spegne a Saronno e in particolare nel quartiere Matteotti, dove è stata per tanti anni una presenza attiva e molto amata. Domenica 19 aprile a Saronno sarà benedetta una targa realizzata dalla parrocchia San Giuseppe in collaborazione con l’associazione “Il Gabbiano”. (Nella foto il murale che ricorda suor Annunciata)

La benedizione si terrà al termine della messa delle 10.30. I partecipanti si sposteranno poi nei giardini di via Fratelli Cervi, dove è stata collocata la targa dedicata alla religiosa scomparsa nel gennaio del 2024.

La cerimonia rappresenta anche un’occasione di incontro per il quartiere e per quanti hanno conosciuto suor Annunciata, in un momento semplice ma significativo che unisce il ricordo di una donna generosa che tanto si è spesa per la comunità di Saronno e del quartiere Matteotti.

Un impegno che l’Amministrazione comunale nel 2022 ha voluto riconoscere con la consegna della civica benemerenza della Ciocchina.