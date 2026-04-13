Sbanda con l’auto e abbatte un palo: incidente in via del Carso a Varese

Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, per una automobilista a Varese. Intorno alle ore 7:20, la conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva via del Carso, nei pressi dell’ospedale di Circolo. L’auto ha sbandato paurosamente, finendo fuori dalla carreggiata e abbattendo un palo della segnaletica stradale prima di terminare la propria corsa all’interno di un parcheggio adiacente alla via.

La donna, 57 anni, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice verde al vicino ospedale.



L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco della sede di Varese. I soccorritori si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo incidentato, che nell’impatto ha riportato danni significativi, e dell’area circostante, resa pericolosa dal palo divelto e dai detriti rimasti sull’asfalto.

Dinamica e rilievi

Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo: tra le ipotesi al vaglio non si escludono un malore improvviso, una distrazione o il fondo stradale reso eventualmente insidioso.