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Sbanda con l’auto e abbatte un palo: incidente in via del Carso a Varese

Una donna di 57 ha perso il controllo della propria vettura. Soccorsa, non ha riportato gravi ferite venendo trasferire in ospedale in codice verde

incidente stradale via carso varese

Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, per una automobilista a Varese. Intorno alle ore 7:20, la conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva via del Carso, nei pressi dell’ospedale di Circolo. L’auto ha sbandato paurosamente, finendo fuori dalla carreggiata e abbattendo un palo della segnaletica stradale prima di terminare la propria corsa all’interno di un parcheggio adiacente alla via.

La donna, 57 anni, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice verde al vicino ospedale.

incidente stradale via carso varese

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco della sede di Varese. I soccorritori si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo incidentato, che nell’impatto ha riportato danni significativi, e dell’area circostante, resa pericolosa dal palo divelto e dai detriti rimasti sull’asfalto.

Dinamica e rilievi

Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo: tra le ipotesi al vaglio non si escludono un malore improvviso, una distrazione o il fondo stradale reso eventualmente insidioso.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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