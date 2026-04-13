Sbanda con l’auto e abbatte un palo: incidente in via del Carso a Varese
Una donna di 57 ha perso il controllo della propria vettura. Soccorsa, non ha riportato gravi ferite venendo trasferire in ospedale in codice verde
Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, per una automobilista a Varese. Intorno alle ore 7:20, la conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva via del Carso, nei pressi dell’ospedale di Circolo. L’auto ha sbandato paurosamente, finendo fuori dalla carreggiata e abbattendo un palo della segnaletica stradale prima di terminare la propria corsa all’interno di un parcheggio adiacente alla via.
La donna, 57 anni, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice verde al vicino ospedale.
L’intervento dei soccorritori
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco della sede di Varese. I soccorritori si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo incidentato, che nell’impatto ha riportato danni significativi, e dell’area circostante, resa pericolosa dal palo divelto e dai detriti rimasti sull’asfalto.
Dinamica e rilievi
Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo: tra le ipotesi al vaglio non si escludono un malore improvviso, una distrazione o il fondo stradale reso eventualmente insidioso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.