Scacco matto da Codogno: le piccole della “Bosco” di Varese volano alle finali nazionali
Quarto posto ai regionali studenteschi e pass per Montesilvano per la squadra femminile della primaria “San Giovanni Bosco”, protagonista di un exploit sorprendente dopo poche ore di preparazione
Il movimento scacchistico varesino brilla ai Campionati Studenteschi della Lombardia, svoltisi nei giorni scorsi a Codogno. Una due giorni intensa che ha visto confrontarsi i migliori istituti della regione e che ha regalato alla nostra provincia un risultato di grande rilievo: la qualificazione alle finali nazionali per la squadra femminile della primaria.
L’impresa della “San Giovanni Bosco”
Le giovanissime atlete della scuola San Giovanni Bosco (IC Pellico) hanno firmato un vero e proprio risultato sorprendente. In un tabellone agguerrito con 13 istituti partecipanti, le ragazze varesine hanno conquistato il quarto posto con 6 punti su 10, centrando così il pass per la fase nazionale, in programma a Montesilvano (PE) dal 18 al 21 maggio.
Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera la preparazione: le studentesse sono arrivate alla competizione dopo un corso di sole cinque ore, tenuto dall’istruttore nazionale federale Gianmarco Beraldo, che ha seguito le squadre anche in trasferta come capitano.
Buona anche la prova della compagine maschile, che ha chiuso con un positivo 5 su 10.
Liceo Ferraris: un decimo posto che guarda al futuro
Nella giornata successiva spazio alle categorie superiori. Il Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese ha gareggiato nella categoria juniores maschile, chiudendo al decimo posto con 7 punti su 10, sfiorando la qualificazione e confermandosi comunque tra le realtà più competitive a livello regionale.
A livello individuale si segnalano due prestazioni di rilievo:
– Alberto Lomazzi (Società Scacchistica Gallaratese), medaglia di bronzo nella classifica delle prime scacchiere
– Francesco Donadini (Scacchi Varese), terzo posto nella classifica delle seconde scacchiere
Verso Montesilvano
Archiviata una competizione di alto livello per tutte le squadre varesine, l’attenzione si concentra ora sulla squadra femminile della primaria.
Le giovani protagoniste – Greta Meurat (4 vittorie su 4), Sofia Stefanati, Alessia Mattiello, Sofia De Meo, Hazel Diaz e Vittoria Spataro – avranno un mese di tempo per prepararsi e rappresentare Varese e la Lombardia alle finali nazionali in Abruzzo.
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