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Scarica rifiuti nel bosco di Cassano Magnago, beccato dalle telecamere e dalla Polizia Locale

Pesante sanzione per uno "zozzone", che dovrà anche spostare tutto il materiale fino all'ecocentro

Cassano Magnago generica

Uno “zozzone” beccato a Cassano Magnago mentre scarica rifiuti tra la cittadina e i boschi intorno.
È stato individuato «questa mattina [venerdì 10 aprile], grazie alla costante attività di monitoraggio del territorio e al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Cassano Magnago in collaborazione con la Società Econord spa» in via Boscaccio, informa il sindaco Pietro Ottaviani.

«Il soggetto, che pensava di farla franca, è stato colto in flagrante a seguito delle indagini sulle telecamere mentre depositava rifiuti in modo incontrollato, deturpando l’ambiente e disprezzando il senso civico che contraddistingue la stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Nei confronti del responsabile è scattata una pesante sanzione amministrativa, oltre all’obbligo di rimozione e smaltimento corretto dei rifiuti abbandonati».

«Voglio ringraziare il Comando di Polizia Locale e la società Econord Spa per il lavoro preciso e costante. Questo risultato dimostra che il nostro territorio non è terra di nessuno. Come amministrazione, abbiamo investito in telecamere e controlli e continueremo a farlo perché l’abbandono incontrollato dei rifiuti è un atto di inciviltà che non tollereremo più. Chi sporca pagherà, sia in termini di sanzioni economiche che di immagine. Invito tutti i cittadini a continuare a segnalare comportamenti scorretti: la collaborazione è fondamentale per mantenere Cassano Magnago pulita e decorosa».

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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