Scatta il conto alla rovescia: tra 100 giorni gli Europei di Canottaggio sul Lago di Varese

Il conto alla rovescia per i grandi appuntamenti sportivi internazionali sul Lago di Varese entra ufficialmente nel vivo. Con il superamento della soglia dei cento giorni all’inizio dei Campionati Europei di Canottaggio 2026, la macchina organizzativa ha accelerato il passo per farsi trovare pronta all’appuntamento in programma alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto.

La macchina organizzativa verso il traguardo

Dopo i successi ottenuti con le tappe di Coppa del Mondo, il bacino varesino si prepara a confermarsi ancora una volta come capitale continentale del canottaggio. Il Comitato Eventi Internazionali sta lavorando a pieno regime per gestire una logistica complessa che accoglierà centinaia di atleti e delegazioni da tutta Europa. I lavori di adeguamento delle infrastrutture procedono seguendo il cronoprogramma stabilito, puntando non solo sull’efficienza tecnica ma anche sulla sostenibilità ambientale della manifestazione.

Il commento della direzione tecnica

L’entusiasmo per l’imminente evento è palpabile tra i responsabili del comitato, che vedono in questo passaggio temporale l’inizio della fase più intensa e operativa. «Superare i 100 giorni dall’evento significa entrare nella fase operativa finale – Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato Organizzatore – Il campo di regata della Schiranna è già oggi un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, ma per questo Europeo stiamo alzando ulteriormente l’asticella. La risposta del territorio e dei partner è stata straordinaria e siamo pronti a trasformare Varese, ancora una volta, nel cuore pulsante dello sport internazionale».

Un evento che coinvolgerà tutto il territorio

L’obiettivo degli organizzatori è fare in modo che la kermesse non rimanga confinata solo alle rive del lago e ai momenti delle gare. Se il piano tecnico è già consolidato, sono previste numerose novità che verranno svelate nelle prossime settimane per coinvolgere direttamente la cittadinanza. Si parla di un vero e proprio “festival diffuso” che toccherà diversi punti della città, con iniziative dedicate ai giovani e alle realtà associative locali.

Verso le regate di fine luglio

Nelle prossime comunicazioni verranno illustrati i dettagli sui progetti speciali e sugli eventi collaterali che animeranno Varese durante i giorni della competizione. L’attesa cresce e la sfida è lanciata: quando mancano ormai meno di cento giorni al primo colpo di remo, il Comitato promette di stupire ancora una volta il mondo del canottaggio con un’organizzazione che punta all’eccellenza.