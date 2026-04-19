Schianto contro un albero a Gallarate: Vigili del Fuoco in azione per liberare la conducente

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, alle 11.19, in via Torino a Gallarate, all’incrocio con via Cadore, dove una donna di 67 anni aveva perso il controllo dell’auto finendo contro un albero.

Sul posto sono arrivati con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, insieme ai Carabinieri di Gallarate e alla Polizia Locale. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e affidato la conducente al personale sanitario. La donna è stata trasportata in ospedale a Gallarate, dove è arrivata intorno alle 12.